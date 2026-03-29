Alfredo Morelos se estrelló con técnico de Pasto y lo dejó en el suelo; vea la polémica acción

Este domingo 29 de marzo, Atlético Nacional visitó a Pasto en el estadio Departamental, por el duelo correspondiente a la jornada catorce de la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano.

No obstante, más allá del encuentro frenético, con buen ritmo y goles; en el complemento sucedió una inesperada situación, que 'caldeó' los ánimos de los futbolistas de ambos equipos.

Y es que, a eso de los 66 minutos, en un ataque del conjunto 'verdolaga', Alfredo Morelos se pegó al costado derecho del terreno de juego; justo al frente del banquillo de Deportivo Pasto. El problema llegó cuando recibió la pelota y, de espaldas, sin darse cuenta retrocedió.

¡Tensión en el partido! ¡Choque accidental entre Alfredo Morelos y Risueño! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/4o2JRPeKri — Win Sports (@WinSportsTV) March 30, 2026

Justo atrás del 'búfalo' estaba Jonathan Risueño, a quien estrelló sin culpa el delantero de Nacional, mandándolo al suelo por lo duro del choque. Justo ahí, el entrenador del cuadro nariñense se quedó arrojado en el suelo, con muestras de dolor; hecho que llamó la atención tanto de sus dirigidos, como del juez central del compromiso.



Todos quedaron pendientes a la situación, con los 'volcánicos' intimando y pidiendo explicaciones a Morelos por sucedido; sin embargo, el golador 'verdolaga' tampoco sabía lo que había sucedido, ya que, mientras se concentró en el juego, de manera accidentada terminó atropellando al estratega español, quien se quedó en el suelo por varios segundos.

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Al final, la situación no pasó a mayores y, luego de que Risueño se levantara y desde el VAR dieran la indicación de que nada había sucedido, como para tomar medidas reglamentarias extremas; la pelota nuevamente volvió a rodar en el estadio Departamental Libertad.