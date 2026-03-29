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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Morelos se estrelló con técnico de Pasto y lo dejó en el suelo; vea la polémica acción

Alfredo Morelos se estrelló con técnico de Pasto y lo dejó en el suelo; vea la polémica acción

Polémica situación se vivió este domingo, en el estadio Departamental, durante el duelo entre Nacional y Pasto; todo, por un cruce entre el goleador 'verdolaga' y Jonathan Risueño.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Cruce entre Alfredo Morelos y Jonathan Risueño, por duelo de la Liga BetPlay.
Cruce entre Alfredo Morelos y Jonathan Risueño, por duelo de la Liga BetPlay.
Foto: Pantallazo de X.

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