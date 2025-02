"James Rodríguez es el mejor de la historia de Colombia; Falcao, un líder que impresiona"

Cuando mejor nivel tuvo a nivel de clubes, Leandro Castellanos encontró su premio con varios llamados a la Selección Colombia de mayores , que era entrenada por José Pékerman. Fue suplente con el seleccionado en siete oportunidades y cuando le correspondió actuar de titular, la fortuna le jugó una mala pasada al arquero cuando se perdió 2-1 con Corea del Sur, en un preparatorio en el que se vio comprometido en uno de los goles de los asiáticos.

Precisamente de ese episodio y de otros detalles que le llamaron la atención habló Castellanos con Gol Caracol.

¿Qué le dejó ese paso por la Selección Colombia?

"La Selección Colombia, un sueño hecho realidad. Me tocó fallar en la Selección y es claro que en la Selección no hay doble oportunidad. Si retrocedo el tiempo, hoy con madurez y no como un soñador; esa convocatoria (para los partidos contra los surcoreanos y China) la había debido dejar pasar por un tema familiar".

¿Qué pasó en su familia por esos días?

"No me gusta hablar de eso, pero nuestro niño, mis hijos son mellizos, tuvo una falencia desde su nacimiento. Eso fue una lucha constante con él, en esas épocas iba a la clínica y comenzaba a tener neumonías. De pronto ese no era el momento para asumir la responsabilidad de Selección; pero bueno ya pasó y te enseña que como ser humano lo más importante siempre es la familia".

¿Cómo fue llegar a ese camerino del seleccionado colombiano, en las primeras convocatorias?

"Bueno, como líder me impresionó lo que es Falcao. Nosotros llegamos máximo 3 jugadores del fútbol colombiano y al verlo a uno, te saludaba por el nombre, te preguntaba por uno u otro partido del club de uno, decía qué buena atajada la de Santa Fe contra Millonarios. No sé si lo hacía para acenturar su liderazgo, pero estaba pendiente de todo los detalles de lo que pasaba en la Selección".

¿Cómo es el James que la gente no ve, que no conoce?

"James Rodríguez es un man tranquilo, con mucho amor por la Selección Colombia, que se le nota que no le gusta perder ni jugando play y que siempre compite. Creo que es el mejor jugador en la historia de Colombia, que con la Selección se transforma para bien".

¿Y su colega, David Ospina...?

"David es un tipo serio, un gran trabajador, un líder diferente, que no habla mucho, con un humor fino. Y pues sus datos con Colombia lo dicen todo".