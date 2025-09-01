América, en crisis y tomando decisiones radicales con el DT Gabriel Raimondi; quieren un aire

El argentino Gabriel Raimondi dejó de ser el entrenador del América de Cali, una decisión tomada de "mutuo acuerdo", según informó el club colombiano, que ocupa los últimos lugares en el campeonato nacional.

El club escarlata agradeció al estratega y a su cuerpo técnico "por el compromiso y la disposición en su etapa en la institución", al tiempo que les deseó éxitos en sus futuros proyectos profesionales.

Mientras se define al nuevo timonel, el plantel quedará bajo la conducción interina del técnico Alex Escobar, acompañado por los asistentes Carlos Hernández y Harold Viáfara, precisó el equipo en un comunicado.

El conjunto escarlata apenas sumó cinco puntos de 21 posibles, resultado que lo tiene en la penúltima posición de la tabla. A eso se le suma la eliminación en Copa Sudamericana a manos del Fluminense, de Brasil, tras perder 4-1 en el marcador global en la serie de octavos de final del certamen internacional.

Gabriel Raimondi, técnico del América X/ @AmericadeCali

Raimondi llegó a la dirección técnica del América el pasado 25 de junio, en reemplazo del uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva, y bajo su conducción el club enlazó siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, situación que generó un ambiente de tensión entre la hinchada y la directiva.



Acá el comunicado de América de Cali sobre Diego Raimondi

América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, tras una decisión tomada de mutuo acuerdo, Gabriel Raimondi finalizó su vínculo como director técnico de nuestro equipo profesional.

Agradecemos al profesor Raimondi y a su cuerpo técnico por el compromiso y la disposición en su etapa en la institución. Les deseamos éxitos en sus futuros retos profesionales.

De manera interina, el plantel estará a cargo del profesor Alex Escobar, como director técnico. Sus asistentes serán Carlos Hernández y Harold Viáfara.

En los próximos días anunciaremos el nuevo cuerpo técnico que asumirá la dirección de nuestro proyecto deportivo en la presente temporada.