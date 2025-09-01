Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América, en crisis y tomando decisiones radicales con el DT Gabriel Raimondi; quieren un aire

América, en crisis y tomando decisiones radicales con el DT Gabriel Raimondi; quieren un aire

Este lunes a través de un comunicado en redes sociales el América de Cali informó de la salida del técnico argentino, quien sumaba varios malos resultados en la actual campaña de Liga BetPlay.

Gabriel Raimondi podría ser reemplazado por otro extranjero en América de Cali.jpg
Gabriel Raimondo tendría los días contados.
Foto: América de Cali.
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:07 p. m.