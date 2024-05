América de Cali y un pronunciamiento oficial sobre Duván Vergara: Atlético Nacional, atento

América de Cali está decidido a ser protagonista en la Liga BetPlay II-2024. Para ello, aspira a armar un equipo competitivo, con jugadores importantes y, por supuesto, que se adapten a la idea de juego de Jorge 'Polilla' da Silva, su entrenador. Pensando en ello, en las últimas semanas, el nombre de Duván Vergara ha sonado con fuerza, generando alta expectativa en la hinchada 'escarlata'.

Y no es para menos. El delantero de 27 años dejó una huella importante en los 'diablos rojos'. Allí, estuvo entre 2019 y 2021, consiguiendo dos títulos de Liga. De hecho, eso le permitió dar el salto, de nuevo, al fútbol del exterior, puntualmente a México, con Monterrey y después Santos Laguna. Las lesiones no le permitieron brillar como esperaba y, por eso, no se descarta volver al país.

En medio de esta situación, quien tomó la palabra para aclarar todo fue Marcela Gómez, presidenta de América de Cali. En declaraciones a los medios de comunicación, dio detalles de cómo está el panorama sobre un posible fichaje del futbolista. Allí, explicó qué condiciones hay, lo contractual, lo que se ha hablado con el atacante y aterrizó a más de uno que sueña con que regrese al club.

"El tema de los jugadores: Duván Vergara tiene una cercanía con nosotros, pero aún está con contrato; sin embargo, si llega a haber una posibilidad de volver al país, él ha sido muy claro al afirmar que nosotros tenemos la primera opción. Habrá que esperar qué pasa. En estos momentos, tiene un vínculo con su club y no es tan fácil esa llegada", afirmó de entrada la directiva 'americana'.

Duván Vergara, delantero colombiano de Santos Laguna, podría regresar a América de Cali en 2024

Por último, expresó que es normal que en esta época se presenten esta clase de noticias. Recordemos que la Liga BetPlay I-2024 está pronto a terminar y, por eso, pensando en la segunda parte del año, los equipos que no están en competencia, se están armando. Es ahí donde surgen rumores, contrataciones, en fin, el mercado de pases se agita y con razón, con nombres de por medio.

"Los empresarios también aprovechan la oportunidad para poner a sonar futbolistas y, por eso, se escuchan tantas cosas, pero solo lo que oficialicemos será lo real. Puede que se lleve un proceso con un jugador, pero se puede dañar en el camino, uno nunca sabe cómo se dan las cosas, los cambios que hay y las condiciones", sentenció Marcela Gómez, presidenta de América de Cali.