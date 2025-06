América se quedó sin una figura, que regresa a Argentina: confirmado en su nuevo club

América de Cali ya piensa en el próximo semestre. Este miércoles 25 de junio fue día de anuncios, empezando por la presentación de su nuevo entrenador, Diego Gabriel Raimondi. "Un mundialista con sello del fútbol europeo y una visión renovada, el director técnico argentino llega al banquillo 'escarlata' para liderar esta nueva temporada. ¡Éxitos, profe!", fue el mensaje que publicaron.

Pero no fue el único anuncio que realizaron. "El atacante Joider Micolta jugará la próxima temporada en La Equidad, en condición de préstamo", revelaron en sus redes sociales oficiales. Y después, se conoció, no precisamente por medio de los 'diablos rojos', que Duván Vergara no seguirá en el equipo vallecaucano, sino que fichó por Racing Club de Avellaneda, del fútbol argentino.

"El delantero, de último paso por América, ya firmó su vínculo con 'La Academia', que adquirió la totalidad de su pase hasta diciembre de 2028. ¡Vamos por todo, Duván!", escribió la escuadra que dirige Gustavo Costas en su cuenta oficial de 'X'. Esta será la segunda experiencia del nacido en Montería, en Argentina, después de haber vestido la camiseta de Rosario Central en 2019.

Ahora, no se pudo consolidar, su paso fue corto y así lo confirman los números que dejó. Fueron ocho partidos con el 'canalla', en los que disputó 289 minutos, marcó un gol y recibió dos tarjetas amarillas. Eso sí, esa no fue su única vivencia en el exterior, pues también estuvo en México, exactamente en Santos Laguna y Monterrey. Allí, la suerte fue diferente y tuvo más protagonismo.

En 'rayados', Duván Vergara disputó 1.345 minutos, repartidos en 37 encuentros, donde infló las redes en siete ocasiones y dio una asistencia; así como también fue amonestado cuatro veces. Y en los 'laguneros', el delantero que se desempeña como extremo, estuvo 1.531 minutos en cancha, en 31 juegos, anotando dos tantos y dando tres pases de gol, así como vio cinco amarillas.