Entrenador de América, al borde del llanto por racismo; se le 'quebró' la voz en rueda de prensa

Polémica situación se vivió este miércoles, en el estadio El Campín, donde el duelo entre Santa Fe y América tuvo que ser detenido por actos racistas.