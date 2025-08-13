Entrenador de América, al borde del llanto por racismo; se le 'quebró' la voz en rueda de prensa

Este miércoles 13 de agosto, en el estadio Nemesio Camacho El Campín se vivieron momentos de mucha tensión y hasta tristeza, debido a comentarios racistas y discriminatorias en contra del cuerpo técnico de América de Cali; esto, en el marco del duelo frente a Independiente Santa Fe, por la Liga femenina.

Sin embargo, más allá del triunfo por la mínima diferencia de las caleñas en el ‘coloso de la 57’, hubo una acción que marcó todo el encuentro y la tercera jornada de los cuadrangulares finales en el balompié de nuestro país, jugado por mujeres.

Y es que, en el tiempo adicional del complemento, desde la tribuna de occidental, un hincha santafereño empezó a atacar al entrenador Carlos Hernández y todo su cuerpo técnico con comentarios racistas.

Esto no cayó nada bien en el banquillo ‘escarlata’; tanto, que le hicieron saber la situación a la jueza central del compromiso, quien detuvo el encuentro inmediatamente para irse a conversar sobre lo sucedido con la terna arbitral.

Al final el juego pudo continuar con normalidad, pero esta situación no fue pasada por alto para el entrenador ‘escarlata’, quien habló de frente sobre el tema en la rueda de prensa posterior al compromiso, donde le preguntaron por los comentarios racistas vividos en su contra.

Técnico de América denunció acto de acto de racismo pic.twitter.com/JW6dWaVrN7 — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) August 14, 2025

¡Hasta las lágrimas!

Aunque Carlos Hernández hizo todo el esfuerzo humanamente posible para mantener la compostura ante los medios de comunicación, al llegar a ese tema, se ‘quebró’ su voz y hasta los ojos se le aguaron por lo incómodo y difícil que debió haber sido para él haber afrontado esta situación.

