Técnico del fútbol colombiano se las cantó a hincha por racismo: "se me sale el negro"

América de Cali femenino se enfrentó a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un encuentro válido por la tercera fecha del grupo B de la Liga BetPlay Femenina. Las ‘escarlatas’ se impusieron por la mínima diferencia gracias a un tanto de Elexa Bahr, sobre los 61 minutos.

Con este triunfo, las dirigidas por Carlos Hernández llegaron a cuatro puntos y quedaron a dos del líder Atlético Nacional.

Entrenador de América denunció acto de racismo

América de Cali femenino Captura Dimayor

Publicidad

Más allá del resultado en el ‘coloso de la 57’, el encuentro estuvo marcado por un lamentable episodio de racismo ocurrido durante el tiempo de adición. Un sector de la hinchada ‘cardenal’ lanzó insultos racistas contra el cuerpo técnico de América de Cali. La situación fue reportada a la terna arbitral, encabezada por Camila Rodríguez, quien detuvo el partido por unos minutos.

Posterior al compromiso, Carlos Hernández se refirió al hecho y, entre lágrimas, rechazó lo ocurrido:

Publicidad

“Más allá de lo deportivo, está lo que enluta el fútbol: este acto contra nosotros y contra todas nuestras jugadoras negras de América, que están en el equipo profesional. Esto no debe suceder, es increíble, es inaudito”, declaró el entrenador.

Y agregó: “Duele y yo estoy orgulloso de mi raza, de mis hijos que son negros, y venir acá a la capital a recibir ese maltrato… Hoy siento dolor de patria. Esto es Colombia: hay problemas mucho más delicados, como personas privadas de la libertad, enfermos y niños sin recursos, para que un desadaptado venga a decirme ‘negro’ en una cancha. Estoy orgulloso de mi raza y de mis jugadoras que compiten con profesionalismo”.

Técnico de América denunció acto de acto de racismo pic.twitter.com/JW6dWaVrN7 — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) August 14, 2025

Por su parte, Nayeli Chalá, jugadora de América de Cali presente en la rueda de prensa, también alzó su voz:

“Es imposible que a estas alturas de la vida nos insulten por ser negros. Le pedimos a las hinchadas de todos los equipos un poco más de respeto hacia nosotros. Y como dijo el profe: ‘orgullosos de ser negros’”.



¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali femenino?

América de Cali e Independiente Santa Fe volverán a verse las caras por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay femenina. Este encuentro está programado para el martes 19 de agosto en el Pascual Guerrero, en donde rodará la pelota a las 4:30 p. m. (hora colombiana).