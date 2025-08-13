¿Quién es Johan Martínez, jugador de los golazos con Cali y que es representado por socio de Blessd?

En Deportivo Cali de Alberto Gamero hay jugadores de amplia experiencia en el fútbol profesional colombiano e incluso a nivel internacional. Sin embargo, en las dos más recientes jornadas, un nombre ha salido a relucir, de un futbolista que hasta ahora hace sus primeras armas en la primera división. Ese es el de Johan Martínez, un volante de creación que llegó para este segundo semestre de 2025 a las filas de los 'azucareros'.

Primero en El Campín entró y le cambió la cara al verde del Valle del Cauca frente a Millonarios, además que anotó un golazo de tiro libre; y ahora contra Unión Magdalena, marcó por partida doble, en acciones de media distancia, poniendo a festejar a los hinchas que llegaron al escenario deportivo del sector de Rozo.

Esto ha generado resonancia e inquietud por saber quién es la nueva figura del Cali, que necesita de buenos resultados y de talentos que renueven la nómina.



¿Quién es Johan Martínez?

Martínez nació el 15 de marzo en Turbo, en el departamento de Antioquia, tiene 23 años y ha tenido recorrido por tres clubes del balompié de nuestro país. La primera experiencia profesional la tuvo en el Independiente Medellín. Entre 2022 y 2023, el antioqueño jugó solamente en ocho compromisos y actuó en 115 minutos.

Johan Martínez, figura del Deportivo Cali @Incog_Depcali/X

Ante las pocas oportunidades que tuvo de actuar y contar con continuidad, en el año 2023 se fue a Leones, de la Primera B, en donde comenzó a mostrar sus condiciones y con el paso de las fechas ganó en confianza y se hizo con un lugar en la nómina titular. Las estadísticas en el conjunto de la B marcan que participó en 44 juegos y anotó 9 goles.

Y para este segundo semestre de 2025, a Martínez se le abrió la puerta en la gran carpa de nuestro fútbol y rápidamente comenzó a figurar, a recoger algunos frutos del sacrificio y trabajo, que ha ido en ascenso.

Como dato particular, Johan Martínez es representado por 'DimeloJara', un personaje que tiene reconocimiento en el mundo de la música urbana, amante del fútbol y que también viene haciendo camino siendo agente de nacientes talentos y que es la mano derecha del popular cantante 'Blessd', con quien han comprado dos clubes de la división de ascenso en Dinamarca y España.