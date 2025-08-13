Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Cali 3-1 Unión Magdalena

En el partido que abrió la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025, Deportivo Cali recibió en Palmaseca a Unión Magdalena, y se impuso 3-1.

Muy temprano, los ‘azucareros’ se fueron arriba en el marcador tras una falta dentro del área sobre Luis Orejuela, que Andrey Estupiñán convirtió desde el punto penal a los seis minutos.

A los 46 minutos llegó el segundo gol del Deportivo Cali por intermedio de Johan Martínez, quien repitió la dosis a los 64 de juego. No obstante, el ‘ciclón’ descontó luego de una falta en el área sobre Misael Martínez, que Ricardo ‘Caballo’ Márquez cambió por gol con un fuerte remate, para el 3-1 definitivo.

El triunfo sobre los ‘bananeros’ le permite al Deportivo Cali escalar en la tabla de posiciones, ya que los dirigidos por Gamero se metieron momentáneamente en el grupo de los ocho, con nueve unidades.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025

Posición Equipo PJ Puntos 1 Junior 6 14 2 Atlético Nacional 6 11 3 Llaneros 6 11 4 Fortaleza 6 10 5 Medellín 6 10 6 Tolima 6 10 7 Santa Fe 6 9 8 Deportivo Cali 7 9 9 Deportivo Pereira 6 8 10 Bucaramanga 4 7 11 Envigado 5 6 12 Boyacá Chicó 6 6 13 La Equidad 6 6 14 Pasto 3 5 15 Alianza 6 5 16 Unión Magdalena 6 5 17 América 4 4 18 Águilas Doradas 6 4 19 Once Caldas 5 2 20 Millonarios 4 1

Próximos partidos de la fecha 7 de Liga BetPlay ll-2025

14 de agosto



Deportivo Pereira vs. América de Cali

Deportivo Pasto vs. Envigado (partido correspondiente a la fecha 5)

15 de agosto



Alianza vs. Once Caldas

Sábado 16 de agosto



La Equidad vs. Llaneros

Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Domingo 17 de agosto



Deportes Tolima vs. Millonarios

Lunes 18 de agosto



Junior vs. Atlético Bucaramanga

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Martes 19 de agosto



Santa Fe vs. Envigado

¿Cuándo volverá jugar Deportivo Cali?

Por la octava jornada del rentado local, Deportivo Cali tendrá acción el próximo 22 de agosto cuando se vea las caras en condición de visitante contra Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja, en donde rodará la pelota desde las 6:00 p. m. (hora colombiana).