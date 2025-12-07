"Deportes Tolima está acostumbrado a jugar finales, pero debe aprender a ganarlas"

A una fecha del final de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, Deportes Tolima selló su boleto para pelear por la estrella de fin de año, a la espera de conocer a su rival.

Los dirigidos por Lucas González han mostrado solidez en el grupo B, que lideran con 11 puntos, tres más que Atlético Bucaramanga, equipo con el que igualaron sin goles en el estadio Américo Montanini, en la ‘Ciudad de los Parques’.

Ahora, el ‘vinotinto y oro’ aguarda por su contrincante, que saldrá entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Este último tiene la primera opción de llegar a la final dado que lidera el grupo A con 11 puntos, mientras que los ‘verdolagas’ son segundos con 8 unidades.



“Lucas González está haciendo un buen trabajo”

Lucas González, entrenador del Deportes Tolima @cdtolima/Instagram

Durante un campamento de fútbol que se llevó a cabo en la capital de la República en los últimos días, Fabián Vargas atendió a los micrófonos de Gol Caracol, donde habló de varios temas, entre ellos la definición del rentado local.



El exjugador, que en Colombia defendió las camisetas de Millonarios, La Equidad y América de Cali, destacó el presente del conjunto ‘pijao’, aunque recalcó la obligación de empezar a ganar títulos y no conformarse únicamente con disputar finales.

“No es nada de sorprenderse, Tolima lleva 10 finales en los últimos años, así que es un equipo que está acostumbrado a estar en esas instancias, pero tiene que acostumbrarse a ganarlas porque son más las que ha perdido”, dijo inicialmente Fabián Vargas.

Y agregó: “Lucas viene haciendo un muy buen trabajo, un equipo que es primero en la reclasificación, que demuestra por qué está con esos números y ahora tiene que ratificarlo en el momento más importante en la gran final. Ahí es donde queda demostrado toda esa capacidad y que fue superior, y tendrá que ganarle a Junior o Nacional. Pero Tolima es un equipo compacto, que tiene una idea clara de juego, que tiene variantes, sabe lo que hace y a lo que juega, y será un duro rival en esa gran final”.

¿Cuándo juega Tolima?

Por la última jornada del grupo B del cuadrangular, Deportes Tolima se medirá en el Manuel Murillo Toro de Ibagué a Fortaleza, en un partido programado para este lunes 8 de diciembre a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana).