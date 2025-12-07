Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Deportes Tolima está acostumbrado a jugar finales, pero debe aprender a ganarlas"
Exclusivo

"Deportes Tolima está acostumbrado a jugar finales, pero debe aprender a ganarlas"

Durante una entrevista con Gol Caracol, un referente del fútbol colombiano se refirió al presente del ‘vinotinto y oro’, que espera rival para la final de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Javier García
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Jugadores del Tolima festejando triunfo contra Santa Fe, en la Liga BetPlay.
Jugadores del Tolima festejando triunfo contra Santa Fe, en la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad