Andrés Felipe Román y un gol que puso a celebrar al Atanasio Girardot, en Nacional vs. Tolima

Atlético Nacional recibió este sábado al Deportes Tolima, en la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay I-2026. El 'verdolaga' supo darle alegrías a su fiel hinchada, siendo uno de los goles marcados por Andrés Felipe Román.

El lateral del verde paisa convirtió un buen tanto en el Atanasio Girardot, previo a una jugada colectiva. Román aprovechó su pegada para 'liquidar' a Neto Volpi, arquero de los 'pijaos'. Su anotación fue al minuto 70 y significó el 2-0 parcial en el tablero; 3-0 en el global.

Vea acá el gol de Andrés Felipe Román, en Atlético Nacional vs. Tolima

¡GOLAZO DE ANDRÉS FELIPE ROMÁN Y NACIONAL GANA EL GLOBAL 3-0! #LALIGAxWIN 🟢⚽



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