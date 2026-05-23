Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Andrés Felipe Román y un gol que puso a celebrar al Atanasio Girardot, en Nacional vs. Tolima

Andrés Felipe Román y un gol que puso a celebrar al Atanasio Girardot, en Nacional vs. Tolima

El lateral de Nacional aprovechó su buena pegada para 'liquidar' a Neto Volpi, arquero de los 'pijaos'. ¡Vea acá el VIDEO de la anotación de Andrés Felipe Román!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
Comparta en:
Andrés Román, jugador de Nacional.

Atlético Nacional recibió este sábado al Deportes Tolima, en la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay I-2026. El 'verdolaga' supo darle alegrías a su fiel hinchada, siendo uno de los goles marcados por Andrés Felipe Román.

El lateral del verde paisa convirtió un buen tanto en el Atanasio Girardot, previo a una jugada colectiva. Román aprovechó su pegada para 'liquidar' a Neto Volpi, arquero de los 'pijaos'. Su anotación fue al minuto 70 y significó el 2-0 parcial en el tablero; 3-0 en el global.

Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, en medio del clásico contra Medellín
Fútbol Colombiano

Edwin Cardona, qué golazo: VIDEO de su anotación de tiro libre al Tolima, en Liga BetPlay

Atlético Nacional eliminó a Deportes Tolima en las semifinales de la Liga BetPlay I-2026
Fútbol Colombiano

Atlético Nacional, a la final de Liga BetPlay I-2026; venció 3-1 a Tolima en el Atanasio

Vea acá el gol de Andrés Felipe Román, en Atlético Nacional vs. Tolima

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Atlético Nacional

Andrés Felipe Román

Deportes Tolima

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad