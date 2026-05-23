Atlético Nacional, a la final de Liga BetPlay I-2026; venció 3-1 a Tolima en el Atanasio

Fiesta en el estadio Atanasio Girardot. Después de haber vencido 0-1 a Deportes Tolima, en la ida de la semifinal de la Liga BetPlay I-2026, disputada en el Manuel Murillo Toro, Atlético Nacional tenía que revalidar su ventaja en casa. No fue fácil y le costó abrir el camino, pero se las ingenió para sacar adelante la serie de manera contundente. Fue 3-1 en Medellín y clasificó a la final.

En el primer tiempo, la figura fue el guardameta, Neto Volpi, quien se lució con espectaculares atajadas. Le negó el gol a Alfredo Morelos, Juan Manuel Rengifo, William Tesillo, entre otros jugadores del 'verdolaga' que lo intentaron. Y es que había una muralla bajo los tres palos del 'pijao'. Sin embargo, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe y eso sucedió.

Cuando transcurría el minuto 52', Jorman Campuzano se animó de media distancia, contando con la suerte de que el balón se desvió en el camino, descolocando al guardameta del 'vinotinto y oro' e inflando las redes. El marcador se abrió y, a partir de ese momento, el desarrollo del encuentro cambió de manera considerable, pues la visita tuvo que salir a buscar el gol como fuera.

Fue así como el equipo de Diego Arias encontró espacios y logró aumentar la diferencia de manera considerable. Primero fue por intermedio de Andrés Felipe Román, al minuto 70'. El lateral derecho armó una buena acción colectivo junto con Morelos y, en el área, no perdonó. Posteriormente, Edwin Cardona firmó una 'pintura' de tiro libre, al ángulo, al 76', para el 3-0 parcial.



De esa manera, la serie parecía sentenciado. No obstante, Deportes Tolima no bajó los brazos y encontró el descuento, al minuto 78', gracias a Adrián Parra. La ilusión regresaba a las toldas del 'vinotinto y oro', pero fue muy tarde. El tiempo pasó, el partido se terminó y Atlético Nacional, con un marcador global de 4-1, clasificó a la final de la Liga BetPlay I-2026 y sueña con el título.