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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Edwin Cardona, qué golazo: VIDEO de su anotación de tiro libre al Tolima, en Liga BetPlay

Edwin Cardona, qué golazo: VIDEO de su anotación de tiro libre al Tolima, en Liga BetPlay

El talentoso jugador de Nacional, Edwin Cardona, dejó su sello en la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay I-2026 contra el Tolima, al convertir un golazo de tiro libre. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
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Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional.

Edwin Cardona fue el autor de un verdadero golazo, en lo que fue el compromiso de vuelta de la semifinales de la Liga BetPlay I-2026 entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.

El talentoso del 'verdolaga' convirtió de tiro libre, al minuto 76. Su cobro fue majestuoso, con pierna diestra y por encima de la barrera; dejando sin opicones al arquero del cuadro 'pijao', Neto Volpi.

Andrés Román, jugador de Nacional.
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El golazo de Cardona significó el 3-0 parcial en el tablero; el 4-0 en el global, y con ello, Nacional se prepara para una nueva final del balompié de nuestro país.

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