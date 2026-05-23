Edwin Cardona, qué golazo: VIDEO de su anotación de tiro libre al Tolima, en Liga BetPlay

Edwin Cardona fue el autor de un verdadero golazo, en lo que fue el compromiso de vuelta de la semifinales de la Liga BetPlay I-2026 entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.

El talentoso del 'verdolaga' convirtió de tiro libre, al minuto 76. Su cobro fue majestuoso, con pierna diestra y por encima de la barrera; dejando sin opicones al arquero del cuadro 'pijao', Neto Volpi.

El golazo de Cardona significó el 3-0 parcial en el tablero; el 4-0 en el global, y con ello, Nacional se prepara para una nueva final del balompié de nuestro país.