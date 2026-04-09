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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Andrés Rojas, árbitro colombiano elegido por FIFA para el Mundial 2026; "son los mejores"

Andrés Rojas, árbitro colombiano elegido por FIFA para el Mundial 2026; "son los mejores"

En total, Mundial de 2026 tendrá 41 árbitros más que en Catar 2022. Además, seis de ellos serán mujeres y se destacan la mexicana Katia García y y la estadounidenses Tori Penso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Andrés Rojas, árbitro colombiano.
Andrés Rojas, árbitro colombiano.
Getty Images.

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