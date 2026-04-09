Leyenda de Liverpool resaltó craso error de la directiva; "extrañamos a Luis Díaz"

Luis Díaz es el jugador colombiano del momento gracias a sus destacadas actuaciones y más concretamente por su gol al Real Madrid, en la victoria 2-1 del Bayern Múnich, en el Santiago Bernabéu, en el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League. Si bien en el extremo no tuvo su mejor encuentro, fue determinante para poner el tanto de la ventaja y ayudar a taponar la salida de la banda derecha ofensiva de los 'merengues'.

Cercano a 'Lucho' se ha generado un debate tanto en el Bayern Múnich, como en el Liverpool, su anterior equipo. En Alemania dudaron mucho sobre su llegada y el dinero que desembolsaron por él, mientras que en Inglaterra se habló de que Cody Gakpo podía suplirlo sin problemas. El colombiano ya dio cuenta de su valía con 41 goles y sus asistencias en la presente temporada con los 'bávaros', caso contraria a los 'reds' que no despegan y de paso lo extrañan.

Steven Gerrard, leyenda de Liverpool, dejó en claro en las últimas horas que el club alemán cuenta con una estrella francesa y se acordó de 'Lucho'. "Michael Olise? El problema es, ¿por qué dejaría el Bayern Munich? Un club grande, están peleando por los grandes honores, probablemente el equipo del Bayern Munich más fuerte que hemos visto en un tiempo. Está a punto de arrasar en la Copa del Mundo este verano. Parece un chico realmente feliz, asentado. No creo que vaya a ninguna parte. Pero sí, me encantaría tenerlo en el Liverpool, ¿y sabes qué? No me importaría que Díaz regresara también. Lo extrañamos", dijo el exvolante en charla con 'TNT Sports'.

Liverpool legend Steven Gerrard: "Michael Olise? The problem is, why would he leave Bayern Munich? A big club, they are challenging for the big honours, probably the strongest Bayern Munich team we have seen for a while. He is about to take the World Cup by storm come the summer.… pic.twitter.com/zgMda8JIBM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 9, 2026

Steven Gerrard, leyenda del Liverpool

A nivel de clubes, disputó 749 partidos oficiales, en los que registró 191 goles y 171 asistencias, cifras sobresalientes para un mediocampista. Su etapa más representativa fue en el Liverpool, donde jugó 710 encuentros, anotó 186 goles y dio 156 asistencias, consolidándose como el motor del equipo durante más de una década. También tuvo un breve paso por LA Galaxy, donde sumó minutos y experiencia en el fútbol estadounidense.



En cuanto a títulos, Gerrard levantó varios trofeos importantes con el conjunto ‘red’. A nivel nacional, ganó dos Copas de la Liga (2000-01 y 2002-03), dos FA Cup (2000-01 y 2005-06) y la Community Shield en 2006, siendo protagonista en varias de esas conquistas.

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En el plano internacional, su legado es aún más destacado. Fue campeón de la Copa de la UEFA 2000-01, la Supercopa de Europa 2001 y, especialmente, de la histórica Liga de Campeones 2004-05, donde fue figura en la inolvidable final de Estambul.