Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Leyenda de Liverpool resaltó craso error de la directiva; "extrañamos a Luis Díaz"

Leyenda de Liverpool resaltó craso error de la directiva; "extrañamos a Luis Díaz"

Luis Díaz brilla cada vez que salta a la cancha con el Bayern Múnich y sigue generando arrepentimiento en el Liverpool. Histórico de los 'reds' no tuvo pelos en la lengua y lo recordó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz es una de las grandes figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las grandes figuras del Bayern Múnich.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad