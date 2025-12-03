James Rodríguez y la charla con jugador del fútbol colombiano; no es estrella internacional

Durante las últimas horas, James Rodríguez ha dado de qué hablar por sorpresiva presencia en territorio colombiano, donde ha aprovechado su tiempo para cumplir con unos compromisos comerciales y hablar ante varios medios de comunicación sobre diversos temas de interés general; uno de ellos, la Selección Colombia.

No obstante, hubo un viral video que acaparó la atención de todos los presentes y fue cuando el '10', en medio del evento publicitario, en la ciudad de Bogotá, entabló conversación con una de las principales figuras del fútbol colombiano.

Se trata de Andrés Mosquero Marmolejo, actual guardameta de Independiente Santa Fe y que es bien conocido por tener una que otra atajada por fecha en la Liga BetPlay II-2025; no por nada es considerado como una de las principales figuras del ‘león’ en la obtención de la undécima estrella.

Alguien cercano al ‘10’ de la Selección Colombia, le habló y, con la videollamada de ‘Marmo’ en línea, le pasó el celular al cucuteño, quien saludó al golero entre risas y más, dejando ver que hay gran relación entre ambos.



CHARLA ENTRE JAMES ⚽️ Y MARMOLEJO 🧤 El 10 de la Selección Colombia no pudo evitar la alegría de hablar con el arquero de Santa Fe, quien no quería dejar de saludarlo desde la concentración del equipo.



James Rodríguez no dudó en confesar que vio el último partido del expreso. pic.twitter.com/64sFAKwMxr — Mundo Cardenal (@Mundo_Cardenal) December 3, 2025

Es más, James y Andrés Mosquera duraron un par de segundos charlando, específicamente de lo que fue el reciente encuentro entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, donde los ‘pijaos’ se quedaron con la victoria, gracias a un agónico gol de Adrián Parra.

Y justamente, haciendo referencia al gran potencial ofensivo del cuadro dirigido por Lucas González, James Rodríguez le dejó un par de frases a Marmolejo respecto a lo que ‘sufrió’ en dicho encuentro, disputado el pasado sábado en el estadio Manuel Murillo Toro.

“Ahí vi el partido de hace cuatro días, tres días (…) bueno, atacan bien”, sentenció el ‘10’ de la Selección Colombia, quien compartió un rato con el actual arquero de Santa Fe, quien pudo conocer el sueño de conocer y charlar un rato con el cucuteño.

Por otra parte, cabe destacar que James también habló de la Selección Colombia y su actualidad, de cara a lo que será la Copa del Mundo 2026; esto, en charla exclusiva con Ricardo Orrego, para Gol Caracol y Noticias Caracol.

"Jugar el Mundial siempre es una alegría muy grande y más cuando te haces más mayor.Creo que es mucho más lindo que cuando jugué el primer mundial, que tenía 23 años, y siempre es algo grande. Pero es que ahora con 34 años, creo que es mucho más lindo porque el fútbol pasa, el tiempo pasa para todo el mundo; estoy con muy buenas vibras para esa Copa del Mundo y todo el país también. Vamos todos por el mismo camino, y todos lo que estamos dentro sentimos eso”, sentenció el ‘10’.

