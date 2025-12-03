Ya no habrá 'boicot' en el sorteo del Mundial 2026: selección clasificada dio marcha atrás

La Selección Irán confirmó este miércoles 3 de noviembre que sí enviará representantes al sorteo de la fase final del Mundial 2026, que tendrá lugar el viernes en Washington, cambiando así su decisión anterior de boicotear el evento por problemas con los visados.

"Amir Ghalenoei, entrenador de la selección nacional de Irán, participará en la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo como representante del equipo nacional junto con una o dos personas más", anunció un vocero de la Federación Iraní de Fútbol en la televisión estatal.

El viernes, un vocero de la federación del país asiático indicó que habían informado a la FIFA sobre la ausencia de la delegación iraní en la ceremonia, en respuesta a la negativa de Estados Unidos a la hora de otorgar visado a varios miembros de la delegación.

La Selección de Irán ya clasificó al Mundial 2026. Getty

Publicidad

Estados Unidos, que no mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde hace cuatro décadas, será uno de los coorganizadores del Mundial 2026 junto con Canadá y México.

La mayoría de los partidos, incluida la final, se llevarán a cabo en suelo estadounidense.

Publicidad

Irán se clasificó en marzo para el Mundial 2026 y se encuentra en el bombo 2 del sorteo según estableció la FIFA.

Irán y Estados Unidos, enemigos desde hace más de cuatro décadas, habían iniciado en abril negociaciones bajo la mediación del sultanato de Omán sobre el controvertido programa nuclear de Irán.

Pero estas conversaciones están estancadas desde el ataque sorpresa de Israel contra Irán el 13 de junio, que desencadenó un conflicto de 12 días entre ambos países, durante el que Estados Unidos atacó tres importantes sitios nucleares iraníes.