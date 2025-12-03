Delantero de Bayern Múnich no quiere perder lecciones de Kane y Luis Díaz; "luchará hasta el final"

El futuro del joven atacante Nicolás Jackson ha generado inquietud en el mercado de fichajes europeo. A pesar de estar actualmente cedido y de disfrutar de una etapa de aprendizaje en el Bayern Múnich, su continuidad en el gigante bávaro no está garantizada, lo que ha provocado que varios clubes se pongan en alerta.

El experto en fichajes, Fabrizio Romano, reveló en su cuenta de X que la situación contractual del jugador podría ponerlo en la vitrina de transferencias si el Bayern no ejerce su opción de compra o no logra un acuerdo.

Según la información de Romano, la primera opción de Jackson es clara: quiere triunfar en Múnich. El delantero se siente cómodo en Alemania, y está dispuesto a competir por un puesto.

Así, Romano informó que "Nico Jackson está dispuesto a luchar hasta el final para quedarse en el Bayern. Está muy contento allí, pero si finalmente no es el Bayern la próxima temporada, me han dicho que varios clubes ya están atentos a la situación...".



Jackson ha pasado esta temporada absorbiendo conocimientos de la mano de figuras de talla mundial como el goleador Harry Kane y el desequilibrante extremo colombiano Luis Díaz, un ambiente que evidentemente valora por su desarrollo profesional.

A pesar de su deseo, si el Chelsea (club propietario de su pase) y el Bayern Múnich no llegan a un acuerdo para su permanencia, Jackson se convertirá en una de las piezas más atractivas del mercado veraniego. "Jackson estará en el mercado y no se quedará en el Chelsea”, agregó el mencionado comunicador en las redes sociales.

Este señalamiento de Romano confirma que el jugador no tiene intención de regresar a Londres y que una salida definitiva es inminente si el Bayern no lo retiene. La polivalencia y la juventud de Jackson, sumadas al potencial demostrado en sus apariciones como alternante, lo han convertido en un objetivo codiciado para varios equipos europeos que buscan reforzar su ataque.

Los próximos meses serán cruciales para determinar si el Bayern Múnich concreta la adquisición de Jackson o si este se convierte en el centro de una nueva batalla por fichajes en el continente.

