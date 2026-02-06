Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Apareció una nueva foto de Jhon Viáfara pagando cárcel en Estados Unidos por narcotráfico

Apareció una nueva foto de Jhon Viáfara pagando cárcel en Estados Unidos por narcotráfico

Declarado culpable en 2019, arrestado en Colombia y extraditado a Estados Unidos en 2020, Jhon Viáfara cumple una condena de 11 años y se conoció una fotografía.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de feb, 2026
Jhon Viáfara, exjugador colombiano, en un partido de Copa Libertadores con Once Caldas
Jhon Viáfara, exjugador colombiano, en un partido de Copa Libertadores con Once Caldas
AFP

