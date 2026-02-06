Apareció una nueva foto de Jhon Viáfara pagando cárcel en Estados Unidos por narcotráfico

Una nueva imagen de Jhon Viáfara volvió a poner en el centro de la conversación pública el caso del exfutbolista colombiano, quien actualmente cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico. La fotografía, difundida recientemente, muestra al otrora mediocampista de la Selección Colombia y campeón de la Copa Libertadores en 2004, con Once Caldas, vistiendo el uniforme carcelario, confirmando su situación judicial.

Viáfara, recordado por su paso por clubes como Once Caldas, América de Cali, Deportivo Cali y por su participación con la Selección Colombia, fue condenado por tráfico de drogas, tras un proceso judicial adelantado en territorio estadounidense. De acuerdo con las autoridades, el exjugador fue arrestado en Oxford, Wisconsin, y posteriormente sentenciado por su participación en una red de narcotráfico internacional, un hecho que causó impacto en el fútbol colombiano cuando se conoció la noticia.

La imagen que ahora circula, atribuida a registros oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security), evidencia la realidad que atraviesa Viáfara lejos de las canchas. La fotografía, en la que aparece con el uniforme naranja característico del sistema penitenciario, reaviva el debate sobre el abrupto giro que dio su vida, luego del retiro del fútbol profesional.

El caso de Jhon Viáfara generó conmoción no solo por su pasado deportivo, sino por tratarse de un futbolista que alcanzó la cima del balompié continental. Fue campeón de la Copa Libertadores en 2004 con Once Caldas y defendió los colores de la Selección Colombia en competencias oficiales, consolidándose como uno de los volantes más destacados del país en su momento. Sin embargo, su nombre pasó del reconocimiento deportivo a los titulares judiciales.



Desde que se conoció su condena, el exjugador permanece privado de la libertad en Estados Unidos, cumpliendo la sentencia impuesta por las autoridades federales. La difusión de esta nueva imagen confirma su actual condición.

El fútbol colombiano observa este caso como una historia marcada por el contraste entre la gloria deportiva y una dura realidad judicial, mientras la imagen de Viáfara en prisión se convierte en un símbolo del desenlace de un proceso que sigue generando impacto dentro y fuera del deporte.