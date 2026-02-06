Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El bonito gesto de Luis Javier Suárez que destacan en Portugal, tras lesionar a Antoine Baroan

El bonito gesto de Luis Javier Suárez que destacan en Portugal, tras lesionar a Antoine Baroan

Luis Javier Suárez es noticia en la nación 'lusitana' por un grato gesto hacia Antoine Baroan, jugador del AVS, a quien lesionó en juego de la Copa de Portugal.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez se disculó tras lesionar a Antoine Baroan en Copa de Portugal.
Luis Javier Suárez se disculó tras lesionar a Antoine Baroan en Copa de Portugal.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad