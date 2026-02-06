El bonito gesto de Luis Javier Suárez que destacan en Portugal, tras lesionar a Antoine Baroan

Luis Javier Suárez hizo parte de la formación titular del Sporting Lisboa que enfrentó el jueves anterior al AVS, en partido válido por los cuartos de final de la Copa de Portugal. Los 'leones' se impusieron 3-2 a su rival en el José Alvalade, pero el delantero samario lesionó sin querer a un rival, mismo que terminó saliendo en camilla. El exAlmería tuvo un bonito gesto que no paran de replicar en la prensa lusitana.

Si bien Suárez Charris se disculpó inmediatamente con Antoine Baroan mientras era atendido en el campo de juego, después expresó unas palabras en sus redes sociales dejando claro que fue un momento difícil para él y le deseó pronta recuperación al francés; posteriormente decidió reiteró sus disculpas; llamó personalmente al deportista de AVS.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa, en shock por lesión de Antoine Baroan, del AVS Getty Images

"Luis Suárez, visiblemente afectado por la situación, se disculpó con el jugador en el campo al salir, pero también más tarde. Nada más terminar el partido, con Baroan ya en el Hospital São José de Lisboa, el colombiano pidió los datos de contacto del jugador para llamarlo personalmente y reiterarle sus disculpas por el incidente", escribieron este viernes en la página web del periódico 'A Bola'.



Igualmente, desde el Sporting Lisboa enviaron un mensaje para Baroan, deseándole una pronta vuelta a las canchas.

Publicidad

"Le deseamos una pronta recuperación al jugador del AVS, Antoine Baroan. Esperamos verlo pronto de vuelta en el campo", escribieron en las redes sociales del equipo 'verdiblanco' de la ciudad de Lisboa.



El mensaje de Luis Javier Suárez

"Siento profundamente la lesión de Baroan, fue un momento difícil que me dejó destrozado. Le deseo toda la fuerza del mundo para su recuperación", había escrito el oriundo de la ciudad de Santa Marta en una historia en su perfil de 'Instagram'.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa?

El calendario de la Liga de Portugal indica que el siguiente reto de los dirigidos por Rui Borges será el lunes 9 de febrero cuando visiten el campo de juego del Estadio do Dragao para enfrentar al Porto. El partido de la jornada 21 está pactado a iniciar a las 3:45 de la tarde, hora de Colombia.

Sporting Lisboa es segundo en la clasificación general con 51 puntos, a cuatro enteros de los 'dragones'. Un triunfo de los 'leones' recortaría distancias y dejaría el campeonato portugués bastante parejo y con mucho camino por delante. Todos los detalles de Porto vs. Sporting EN VIVO en www.golcaacol.com