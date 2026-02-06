Luto en el fútbol colombiano; falleció "destacado dirigente deportivo y profesional"

El fútbol colombiano está de luto. La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentaron profundamente el fallecimiento de Gabriel Carrillo Iregui, destacado dirigente deportivo y reconocido profesional del balompié nacional, quien dejó una huella imborrable en varias instituciones del país.

Carrillo Iregui fue un hombre de fútbol en toda la dimensión de la palabra. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como Gerente Deportivo de Atlético Bucaramanga en diferentes periodos, rol en el que se caracterizó por su compromiso, liderazgo y conocimiento del juego, aportando a la consolidación de proyectos deportivos en momentos clave para la institución 'leoparda'. Su trabajo fue siempre valorado por jugadores, cuerpos técnicos y directivos, quienes encontraron en él a un gestor serio y apasionado por el crecimiento del club.

Además de su paso por el equipo santandereano, Gabriel Carrillo fue un referente en la gestión futbolística de otros clubes del fútbol profesional colombiano. Formó parte de procesos importantes en Real Cartagena, Jaguares de Córdoba y Uniautónoma, entidades en las que aportó su experiencia administrativa y deportiva, contribuyendo al desarrollo estructural y competitivo de cada proyecto. Su capacidad para liderar grupos de trabajo y su visión integral del fútbol lo convirtieron en una figura respetada dentro del medio.

𝗟𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 –𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Gabriel Carrillo Iregui, destacado dirigente deportivo y… pic.twitter.com/HMiAduD7On — DIMAYOR (@Dimayor) February 6, 2026

La DIMAYOR, a través de un comunicado oficial, destacó no solo su recorrido profesional, sino también su calidad humana, resaltando el legado que deja en el deporte colombiano. En el mensaje, el ente rector del fútbol profesional expresó sus más sinceras condolencias y acompañó en este momento de dolor a sus familiares, amigos, colegas y seres queridos, reconociendo la importancia de Carrillo Iregui en la historia reciente del fútbol nacional.



La partida de Gabriel Carrillo Iregui representa una pérdida sensible para el balompié colombiano, que despide a un dirigente comprometido con el crecimiento del deporte y con la construcción de procesos sólidos desde la gestión. Su legado permanecerá en las instituciones que ayudó a fortalecer y en las personas que compartieron su camino en el fútbol.