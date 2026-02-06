Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Chile 0-0 Colombia

El 2026 empezó movido para las Selecciones Colombia. Y es que del 4 al 28 de febrero, se lleva a cabo una nueva edición del Sudamericano femenino Sub-20, con Paraguay como sede. Allí, las dirigidas por Carlos Paniagua quedaron sembradas en el grupo A, junto a las anfitrionas, Venezuela, Uruguay y Chile, mientras que en la otra zona están Perú, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia.

Teniendo en cuenta que hay cinco equipos por grupo, siempre descansa uno por fecha. Justamente, en la primera jornada, fue el turno de la 'tricolor', que vio cómo la 'albirroja' goleó 4-0 a 'la roja', haciéndose fuerte en casa, y el triunfo 2-0 de Venezuela sobre Uruguay. Por eso, el debut del combinado patrio tuvo que esperar hasta este viernes 6 de febrero, cuando saltó al terreno de juego.

El rival de la Selección Colombia fue Chile, que no fue menos en el desarrollo del compromiso. De hecho, la opción más clara del compromiso fue para el conjunto austral, pero la arquera, Luisa Agudelo, se lució con una espectacular atajada. Esa intervención de la guardameta colombiana, sumada a la falta de definición del cuadro 'cafetero' impidieron que el marcador se abriera y todo quedó 0-0.

Es así como las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán su primer triunfo en el certamen en la tercera fecha de la fase de grupos. Ese encuentro está programado para el domingo 8 de febrero, a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia). Allí, medirán fuerzas con Venezuela y contará con la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol y la aplicación de DITU.



Acción de juego entre la Selección Colombia y Chile por el Sudamericano femenino Sub-20.

Tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano femenino Sub-20

1. Paraguay - 4 pts. (+4)

2. Venezuela - 3 pts. (+2)

3. Colombia - 1 pts. (0)

4. Uruguay - 1 pts. (-2)

5. Chile - 1 pts. (-4)



Resultados de la fecha 2 del grupo A del Sudamericano femenino Sub-20

Chile 0-0 Colombia

Uruguay 0-0 Paraguay

Resultados de la fecha 1 del grupo A del Sudamericano femenino Sub-20

Paraguay 4-0 Chile

Uruguay 0-2 Venezuela

Programación de la fecha 3 del grupo A del Sudamericano femenino Sub-20

Colombia vs. Venezuela

Día: domingo 8 de febrero.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa.

Chile vs. Uruguay

Día: domingo 8 de febrero.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Emiliano Ghezzi, Asunción.