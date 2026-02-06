Selección Colombia debutó en el Sudamericano femenino Sub-20 con un empate 0-0 contra Chile

La Selección Colombia realizó este viernes su debut en el Sudamericano femenino Sub-20 que se lleva a cabo en Paraguay; la ‘tricolor’ tuvo una mejoría en la parte complementaria, pero no pasó del empate a cero goles con su similar de Chile.

Recordemos que las dirigidas por Carlos Paniagua tuvieron descanso en la primera jornada, caso contrario de su rival que jugó frente a las anfitrionas, pero no les fue para nada bien al caer goleadas por 4-0.

Acción de juego entre la Selección Colombia y Chile por el Sudamericano femenino Sub-20. X de @CONMEBOLtorneos

¿Cómo se presentó el partido entre la ‘austral’ y la ‘tricolor’?

El compromiso en el estadio Emiliano Ghezzi, en la ciudad de Asunción, inició con ambas selecciones intentando tener el control de la esférica, pero sin mayor peligro al área rival.



El paso de los minutos mostró a una Selección Colombia apostándole al juego vertical con Maithe López, que incluso al minuto 9 tuvo una ocasión clara, se la jugó en la individual; no obstante, definió muy mal. La talentosa tenía opción de pase al centro. Luego Mariana Silva se animó desde fuera y la pelota le quedó fácil a Oriana Cristancho, la golera de las chilenas.

Publicidad

Mientras que las chilenas tuvieron en Ámbar Figueroa, su número ‘10’, a la futbolista más destacada, con asociaciones y buena repartición de balón. Sin embargo, en el último cuarto de cancha les faltó la puntada final.

Corrió el reloj y mostró un juego marcado por faltas, infracciones y tarjetas amarillas. El telón de la primera parte se cerró con el 0-0.

Equipo titular de la Selección Colombia en su debut en el Sudamericano femenino Sub-20 2026 Twitter de Conmebol

Publicidad

Para los segundos 45 minutos, tanto Colombia como Chile mostraron tener un mejor rendimiento. La ‘tricolor’ volvió a ese juego vertical, alternando por las bandas. Las ‘australes’ al toque rápido y al estilo que propuso Figueroa.

Chile inquietó a la portería de Luisa Agudelo con un cobro de tiro libre precisamente ejecutado por Ámbar Figueroa. La ‘10’ hizo volar a la arquera ‘cafetera’.

Colombia respondió tiempo después con Mariana Mosquera, quien entró de cambio en la segunda parte. La ‘8’ se internó por la banda y remató, pero Cristancho atajó de buena manera.

Al final se mantuvo el 0-0, con cosas por corregir para Colombia en el siguiente reto frente a Venezuela, el domingo, a las 4:00 de la tarde. Este partido también irá EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Publicidad

La 'amarilla' suma un punto en el grupo A que lidera lidera Paraguay con cuatro enteros. Chile también suma una unidad.