Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia debutó en el Sudamericano femenino Sub-20 con un empate 0-0 contra Chile

Selección Colombia debutó en el Sudamericano femenino Sub-20 con un empate 0-0 contra Chile

La 'tricolor' le apostó al juego vertical, y en momentos por las bandas, pero les faltó ser más certeras en el último cuarto de cancha. El partido fue del grupo A del Sudamericano.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de feb, 2026
Colombia vs. Chile en el Sudamericano Femenino Sub-20.
Colombia vs. Chile en el Sudamericano Femenino Sub-20.
