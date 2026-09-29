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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026, tras los dos tantos de Nahuel Bustos

Así quedó la tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026, tras los dos tantos de Nahuel Bustos

Nahuel Bustos fue la gran figura en el triunfo de Santa Fe 1-2 sobre Pereira, y con los dos tantos en el juego, escaló en la clasificación general de los goleadores del campeonato.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Nahuel Bustos
Nahuel Bustos marcó dos goles con Santa Fe frente a Pereira, en juego de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Santa Fe

La Liga BetPlay II-2026 no tiene pausa ni en las jornadas FIFA, y este martes continuó la actividad con dos compromisos pendientes, siendo uno de ellos el que disputaron Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal. En dicho partido, Nahuel Bustos fue la gran figura, debido a que marcó los dos goles con que el 'león' se impuso 1-2 al 'grande matecaña'.

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Además, de otorgarle los tres puntos a su equipo, mismos que le permitieron escalar en la clasificación general del torneo, el talentoso jugador argentino también subió lugares, pero en la tabla de goleadores del campeonato. Nahuel Bustos completó siete 'gritos sagrados' y quedó a uno de Yeison Guzmán, del América de Cali, que lidera el listado.

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Y es que Bustos, oriundo de Ciudad de Córdoba, aprovechó las falencias de la zaga del Pereira para inflar las redes. Su primer gol del compromiso fue a los cinco minutos, tras capitalizar un rebote del arquero Yimy Gómez, y el segundo, fue un remate con pierna derecha, previo a una asistencia de Helibelton Palacios.

Nahuel Bustos marcó dos goles con Santa Fe frente a Pereira, en juego de la Liga BetPlay II-2026.
Nahuel Bustos marcó dos goles con Santa Fe frente a Pereira, en juego de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Santa Fe

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Así quedó la tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026, tras los dos goles de Nahuel Bustos con Santa Fe

  1. Yeison Guzmán — América de Cali — 8 goles
  2. Nahuel Bustos — Santa Fe — 7 goles
  3. Eduard Bello — Deportivo Cali — 6 goles
  4. Emerson Batalla — Bucaramanga — 6 goles
  5. John Montaño — Independiente Medellín — 5 goles
  6. Dayro Moreno — Once Caldas — 5 goles

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Liga BetPlay II-2026?

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El calendario del fútbol profesional colombiano indica que el siguiente reto de los dirigidos por Pablo Repetto será este lunes 5 de octubre cuando visiten a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, en partido válido por la jornada trece. A las 7:00 de la noche rodará la pelota en el escenario antioqueño.

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