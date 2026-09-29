Sebastián Oliveros, tras su salida del Tolima; "me voy tranquilo, el club toma una decisión"

El periplo de Sebastián Oliveros en el banco técnico del Tolima duró poco, solo 14 partidos dirigidos en todas las competiciones, siendo el último el pasado 28 de septiembre en el 2-2 frente a Fortaleza en el marco de la fecha doce de la Liga BetPlay II-2026. El timonel bogotano fue cesado de su cargo en el 'pijao', que ahora ocupa el mundialista Luis Fernando Suárez.

Precisamente, Oliveros fue uno de los invitados este martes a 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', y allí, en una extensa entrevista contó a la mesa de periodistas cómo ha vivido las horas posteriores, tras ser despedido del 'vinotinto y oro'.

"Yo había manifestado mi intención de seguir, de seguir trabajando, de seguir desarrollando, construyendo el proceso, al final, el club toma una decisión, Y bueno, la respeto, al final entiendo que seguramente ellos ven otros objetivos o tienen algo planeado, y seguro que la decisión que toman es en pro del club, y de que las cosas sigan para el Deportes Tolima de la mejor manera", expresó de entrada.

Sebastián Oliveros, extécnico de Deportes Tolima. @cdtolima

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El estratega reveló que cuando llegó al Tolima uno de los objetivos trazados era alcanzar los 40 puntos para clasificar a un torneo internacional en el 2027.



"En cuanto a los objetivos que se habían planteado por parte del club hacia este semestre, íbamos cumpliendo muchos de ellos. Lo planteado por ellos eran 40 puntos, lo que nos permitiera estar en torneo internacional en el año siguiente, al hacer 40 puntos entre fases regular, cuadrangulares, o superar ese número, era entrar en los ocho, o buscar pelear la clasificación a una final. Entonces, en este momento llevábamos dieciocho, quedaba todavía media fase del torneo regular, más cuadrangulares, donde sentíamos que lo podíamos hacer, que habíamos enfrentado muchos de los equipos que estaban del uno al ocho, o del uno al diez, y que venían partidos en los cuales sentíamos la confianza y la seguridad de que podíamos seguir sumando, seguir construyendo esos objetivos", añadió.

Otras declaraciones de Sebastián Oliveros:

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- ¿Cómo se siente después de esta decisión?

"Este torneo ha sido especial. No solo el caso del profe Bustos de Millonarios, es un ejemplo el caso del profe Alfredo Arias, que venía de ser bicampeón y sin tener ese periodo nuevamente de recuperación para engranar y arrancar de nuevo. Lo que pasó entonces en este caso, yo siento tranquilidad. Nosotros veníamos haciendo las cosas, seguramente los procesos o los equipos van engranando a medida que va pasando el tiempo. Algunos entrenadores tienen algunas formas más inmediatas de poder engranar, otros nos demoramos un poco más. En el caso mío, siempre lo manifesté: soy una persona que tengo una idea la cual lleva tiempo, porque es un juego propositivo, un juego de ataques, un juego donde se busca construir o generar acciones a partir de tener la tenencia de la pelota, de buscar al contrario. Me voy tranquilo".

Deportes Tolima. Deportes Tolima.

¿Se sintió respaldado por los jugadores?

"Sí, me sentí respaldado. A ver, llegar como se dio todo, llegar en esa premura, con los tiempos que se dieron, teniendo en cuenta que la pretemporada ya estaba armada, cuando yo llegué yo soy un técnico de idea, el grupo tenía una idea; había cosas similares, pero otras por las cuales darle un matiz o un cambio de giro, si se quiere llamar así a lo que se quería. Los deportistas no son máquinas; como cualquier persona que está aprendiendo una nueva tarea o situación, hay cosas que cuestan. Desafortunadamente no pude tener a toda la nómina completa; siempre hubo algunas situaciones de lesión o algún inconveniente que nos perjudicó para poder tener de pronto ese mejor once. Pero hoy, que pude despedirme del grupo, me llevo las mejores relaciones con ellos: con los capitanes, con los líderes".