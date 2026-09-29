Lamine Yamal marcó por duplicado en España vs. Croacia por la Liga de Naciones: vea acá el video

Lamine Yamal fue una de las figuras de la Selección de España, que este martes, recibió la visita de Croacia en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA. El número '19' de la 'roja' anotó dos goles y se reportó con una asistencia en este juego disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla.

El segundo tanto del Barcelona se presentó el minuto 63, a pase de Pedri, y significó el 3-1 en el tablero.

Vea acá el segundo gol de Lamine Yamal, en España vs. Croacia por la Liga de Naciones:

¡¡SE JUNTARON LOS GENIOS DE ESPAÑA!! Pedri metió una asistencia exquisita para que Lamine Yamal defina con toda su jerarquía y marque su doblete en el 3-1 ante Croacia.



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