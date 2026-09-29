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Gol Caracol  / Lamine Yamal marcó por duplicado en España vs. Croacia por la Liga de Naciones: vea acá el video

Lamine Yamal marcó por duplicado en España vs. Croacia por la Liga de Naciones: vea acá el video

El talentoso de la Selección de España dejó su magia en el césped de juego del Ramón Sánchez Pizjuán, este martes en partido contra Croacia por la Liga de Naciones. ¡Así fue el gol de Lamine Yamal!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Lamine Yamal, delantero y figura de la Selección de España.
Lamine Yamal, delantero y figura de la Selección de España.
Foto: AFP

Lamine Yamal fue una de las figuras de la Selección de España, que este martes, recibió la visita de Croacia en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA. El número '19' de la 'roja' anotó dos goles y se reportó con una asistencia en este juego disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla.

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El segundo tanto del Barcelona se presentó el minuto 63, a pase de Pedri, y significó el 3-1 en el tablero.

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