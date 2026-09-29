Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-2 Santa Fe

La Liga BetPlay II-2026 se está poniendo al día en el calendario, y uno de los equipos con compromisos pendientes son Deportivo Pereira y Santa Fe. Precisamente, 'mateacañas' y 'leones' se enfrentaron este martes en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, en aplazado de la tercera jornada.

Fue un compromiso parejo en el primer tiempo, con opciones y goles para cada lado, pero en la parte complementaria, los rojos bogotanos mostraron jerarquía para anotar más goles. Además, de que ambos equipos terminaron con diez hombres en el campo. Nahuel Bustos fue la gran figura de la contienda, al marcar los dos tantos con que Santa Fe ganó al Pereira: 1-2.

Y es que el futbolista argentino, de 28 años, aprovechó las falencias de la zaga del cuadro 'matecaña' para inflar las redes. Su primer tanto en el Santiago de las Atalayas se presentó a minuto cinco, al aprovechar un rebote del arquero del Pereira, Yimmy Gómez, para establecer el 0-1 en el tablero.

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Tras irse arriba en el marcador, los dirigidos por Arturo Reyes le apostaron a la media distancia para acercarse a los predios de Andrés Mosquera Marmolejo, pero sin suerte.



No obstante, antes de que el telón de la primera parte se cerrara, Emmanuel Olivera cometió una mano en el área y el árbitro José Ortiz no dudó en pitar penalti para Pereira. Al frente del balón se paró Marco Pérez, quien cambió la falta por gol. Cobró con mucho calidad. El 1-1 se subió al marcador.

La segunda parte estuvo marcado por las faltas y el juego fuerte, y el juez Ortiz le mostró cartulinas rojas a Sebastián Urrea, de Pereira, y a Luis Palacios, en Santa Fe.

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Aunque Santa Fe también logró anotar un tanto más, y de nuevo, a través de Nahuel Bustos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-2 Santa Fe: