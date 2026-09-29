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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-2 Santa Fe

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-2 Santa Fe

Santa Fe se llevó tres puntos valiosos este martes del Santiago de las Atalayas, en Yopal, en su visita al Pereira en juego pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026. ¡Así quedó la tabla!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Santa Fe le ganó al Pereira por Liga BetPlay II-2026 en Yopal.
Santa Fe le ganó al Pereira por Liga BetPlay II-2026 en Yopal.
Foto oficial de Santa Fe

La Liga BetPlay II-2026 se está poniendo al día en el calendario, y uno de los equipos con compromisos pendientes son Deportivo Pereira y Santa Fe. Precisamente, 'mateacañas' y 'leones' se enfrentaron este martes en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, en aplazado de la tercera jornada.

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Fue un compromiso parejo en el primer tiempo, con opciones y goles para cada lado, pero en la parte complementaria, los rojos bogotanos mostraron jerarquía para anotar más goles. Además, de que ambos equipos terminaron con diez hombres en el campo. Nahuel Bustos fue la gran figura de la contienda, al marcar los dos tantos con que Santa Fe ganó al Pereira: 1-2.

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Y es que el futbolista argentino, de 28 años, aprovechó las falencias de la zaga del cuadro 'matecaña' para inflar las redes. Su primer tanto en el Santiago de las Atalayas se presentó a minuto cinco, al aprovechar un rebote del arquero del Pereira, Yimmy Gómez, para establecer el 0-1 en el tablero.

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Tras irse arriba en el marcador, los dirigidos por Arturo Reyes le apostaron a la media distancia para acercarse a los predios de Andrés Mosquera Marmolejo, pero sin suerte.

No obstante, antes de que el telón de la primera parte se cerrara, Emmanuel Olivera cometió una mano en el área y el árbitro José Ortiz no dudó en pitar penalti para Pereira. Al frente del balón se paró Marco Pérez, quien cambió la falta por gol. Cobró con mucho calidad. El 1-1 se subió al marcador.

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La segunda parte estuvo marcado por las faltas y el juego fuerte, y el juez Ortiz le mostró cartulinas rojas a Sebastián Urrea, de Pereira, y a Luis Palacios, en Santa Fe.

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Aunque Santa Fe también logró anotar un tanto más, y de nuevo, a través de Nahuel Bustos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-2 Santa Fe:

PosicionesEquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1América117312261624
2Deportivo Cali11632178921
3Bucaramanga10550179820
4Millonarios12552169720
5Atlético Nacional9612189919
6Santa Fe115421812619
7Medellín106131713419
8Tolima115331513218
9Llaneros114251414014
10Once Caldas113351415-112
11Internacional F.C.122641317-412
12Cúcuta113351119-812
13Águilas Doradas102531215-311
14Boyacá Chicó103251018-811
15Alianza113261121-1011
16Junior9234141409
17Fortaleza111641318-59
18Deportivo Pereira10154713-68
19Pasto11227918-98
20Jaguares101451118-77

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