Síguenos en:
Tendencias:
MANCHESTER CITY
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Inglaterra consiguió su primer triunfo en Liga de las Naciones; 2-0 a Chequia, con gol de Harry Kane

Inglaterra consiguió su primer triunfo en Liga de las Naciones; 2-0 a Chequia, con gol de Harry Kane

Este martes, en Praga, Inglaterra se redimió de la derrota con España y superó a Chequia que jugó más de una hora con un jugador menos. ¡Todos los detalles acá!

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2026
Comparta en:
Chequia vs. Inglaterra.
Chequia vs. Inglaterra.
afp.

En medio de una versión gris de Inglaterra, con Jude Bellingham de descanso en el banquillo, fue Anthony Gordon el que mostró algo de desequilibrio, capaz de desnivelar el choque ante un rival, la República Checa de Santi Denia, que jugó durante más de una hora con un jugador menos y cayó por 0-2 en Praga.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La expulsión con roja directa por una fea entrada a Elliot Anderson en el minuto 25, a Pavel Sulc, llamativa para el VAR que corrigió al árbitro, mermó las opciones de Chequia que al principio dejó en evidencia la fragilidad defensiva del conjunto de Thomas Tuchel y que resistió hasta el inicio de la segunda parte, cuando un medido centro de Trent Alexander Arnold a Gordon rompió el equilibrio. Después Harry Kane sentenció el primer triunfo inglés en el torneo.

Últimas noticias

La Selección de España le ganó a Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA.
Gol Caracol

España brilló contra Croacia al ritmo de Lamine Yamal: victoria 4-1 en la Liga de Naciones

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.
Gol Caracol

La respuesta del DT de Argentina sobre el futuro de la '10', tras el retiro de Lionel Messi

Además del gol, con mucho mérito para el lateral del Real Madrid, que interceptó el balón en un inicio de jugada checa y centró a la perfección al área, hacia Gordon, la aportación del extremo del Barcelona fue de lo mejor de Inglaterra que pudo obtener un resultado aún mayor a pesar de su irregular juego.

Publicidad

Porque la superioridad del equipo de los tres leones fue más evidente con el partido abierto, en la segunda parte. Hasta entonces, Chequia, con una acción de Sulc, pudo ponerse en ventaja aunque después Morgan Rogers estrelló un tiro en el poste en la acción más clara de los minutos iniciales.

En el choque entre los dos equipos derrotados en la primera jornada, Inglaterra superada por España y Chequia por Croacia, fue clave la roja a Sulc. Aun así, el equipo de Santi Denia mantuvo el orden y su rival fue incapaz de crear ocasiones a pesar de tener un hombre mas.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Gordon era la única vía para los visitantes que encontraron a Harry KAne en el añadido de la primera parte pero su tiro, en la media luna, con intención, mostró las virtudes del meta Matej Kovar que hizo una gran parada.

Publicidad

Inglaterra tomó ventaja al inicio de la segunda parte con el tanto del jugador del Barcelona y la República Checa bajó. Se abrió con la idea de evitar la derrota y las ocasiones inglesas crecieron. Lewis Hall y Harry Kane, que estrelló su primer intento en el poste, pudieron sentenciar.

De hecho, fue el histórico anotador inglés, Kane, el que abrochó el partido definitivamente, cuando dentro del área aprovechó un balón que no pudo controlar Lewis Hall para efectuar un disparo cruzado y sentenciar la primera victoria de Inglaterra en la competición. 87 goles en 123 partidos con la selección.

Aún así Chequia a la contra pudo acortar distancias, con un tiro seco de Adam Hlozek que paró Trafford pero no tuvo ni fuerzas ni continuidad. Kovar sostuvo en el tramo final al conjunto de Denia que pudo llevarse un castigo peor antes de visitar a España el sábado.

Lamine Yamal, delantero y figura de la Selección de España.
Gol Caracol

Lamine Yamal marcó por duplicado en España vs. Croacia por la Liga de Naciones: vea acá el video

Luis Díaz y Daniel Muñoz, convocados a la Selección Colombia para los partidos contra México, Perú y Paraguay
Selección Colombia

¿Cómo serán las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030?; ya hay pistas

Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia.
Selección Colombia

El detalle que llamó la atención de Richard Ríos en entrenamiento de Selección Colombia, ¿qué pasó?

Relacionados

Selección Inglaterra

Liga de las Naciones

Harry Kane

Publicidad

Publicidad

Publicidad