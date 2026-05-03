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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / DT de Millonarios saca pecho por estar vivos en Copa Sudamericana; "no es fracaso"

DT de Millonarios saca pecho por estar vivos en Copa Sudamericana; "no es fracaso"

Fabián Bustos entregó sus descargos después del empate 2-2 de Millonarios con Alianza, resultado que no le dio la opción de entrar a los ocho mejores de la Liga I 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Foto: X de @MillosFCoficial

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