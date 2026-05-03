DT de Millonarios saca pecho por estar vivos en Copa Sudamericana; "no es fracaso"

Millonarios empató 2-2 en su visita a Alianza FC, en la ciudad de Valledupar, y con ese resultado, más los otros presentados en la jornada 19, quedó eliminado en la Liga BetPlay I-2026.

Lo cierto es que finalizado el compromiso en el Armando Maestre Pavajeau, en tierras vallenatas, Fabián Bustos, técnico del 'embajador', entregó sus sensaciones de lo que fue la presentación de los suyos.

"Fracaso es una palabra muy fuerte. Fracaso es cuando peleas y no te levantas. Hicimos muchos puntos desde que llegamos, no podemos hablar de fracasos", dijo de entrada Bustos en declaraciones reproducidas en 'Mundo Millos', en su cuenta de X.

Millonarios Liga BetPlay 2026-I Colprensa

A renglón seguido, Bustos agregó: "Estamos dolidos por no haberle dado a nuestra gente la posibilidad de estar entre los ocho como obligación y como se merece. Quiero agradecer a los jugadores por el esfuerzo".



Pero más allá de la eliminación, el timonel argentino 'sacó pecho' porque Millonarios aún sigue vive en el ámbito internacional; lucha en la Copa Sudamericana 2026.

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"Me gustaría saber cuántas chances de clasificar teníamos en Medellín. Casi toda la gente nos daba 10-15%. Seguimos peleando en Sudamericana. Esto es un arrastre que viene de antes, pedimos perdón al hincha", sostuvo.

Fabián Bustos también analizó lo que fue esta Liga para Millonarios y dejó en el aire una especie de queja.

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"Si digo lo que pienso sería sancionado porque hay muchas cosas que pasaron. No nos quedamos afuera por un solo partido en el que merecimos algo más. Quedamos afuera porque en los primeros cuatro partidos sacamos un punto. Hoy (domingo) quedamos afuera por un gol, respeto la opinión de todos. disculpas a la gente por no clasificar. Vamos a tener un equipo mejor, Millonarios tiene que entrar siempre", concluyó Bustos.



¿Cómo quedó Millonarios en la Liga BetPlay I-2026?

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Alianza FC, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Los dirigidos por Fabián Bustos sumaron 26 puntos en este primer semestre en el campeonato de nuestro país, luego del empate 2-2 contra Alianza FC en la ciudad de Valledupar. Los goles del azul bogotano en este juego de la fecha 19 fueron anotados por Rodrigo Contreras, a los minutos 58 y 90+1.



¿Cuándo juega Millonarios en la Copa Sudamericana 2026?

Será este jueves 7 de mayo cuando visite a Boston River, de Uruguay, por la cuarta jornada del Grupo C. El balón rodará en el Estadio Centenario a las 5:00 de la tarde, en horario de Colombia. Millonarios suma cuatro puntos, mientras su rival no tiene ninguna unidad.