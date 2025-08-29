Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras triunfo Millonarios contra Águilas

Este viernes comenzó la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, dejando a Junior y Millonarios con victorias en el campeonato y que dejaron cambios en la tabla de posiciones.