Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras triunfo Millonarios contra Águilas

La fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II comenzó este viernes 29 de agosto con dos partidazos que abrieron el telón, con Junior vs Llaneros y Águilas Doradas vs Millonarios.

Lo cierto es que los 'tiburones' y los 'embajadores' fueron los victoriosos de la jornada de este viernes, en especial porque viven momentos distintos en el campeonato del fútbol colombiano.

Eso tuvo novedades en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II, en especial con Junior afianzándose en el liderato y con Millonarios saliendo de los últimos puestos, ilusionándose con clasificar a los cuadrangulares.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II:

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Junior 9 6 2 1 20 10 10 20 2 Medellín 8 5 1 2 13 9 4 16 3 Tolima 8 5 1 2 9 5 4 16 4 Fortaleza 8 3 5 0 12 8 4 14 5 Llaneros 9 4 2 3 9 9 0 14 6 Atlético Nacional 8 3 4 1 14 8 6 13 7 Deportivo Pereira 8 3 3 2 9 8 1 12 8 Santa Fe 8 3 3 2 8 8 0 12 9 Bucaramanga 6 3 1 2 13 8 5 10 10 Envigado 8 2 4 2 8 8 0 10 11 Deportivo Cali 8 2 4 2 10 12 -2 10 12 La Equidad 8 2 3 3 6 9 -3 9 13 Alianza 8 2 3 3 8 12 -4 9 14 Unión Magdalena 8 2 2 4 8 14 -6 8 15 Millonarios 8 2 1 5 10 12 -2 7 16 Boyacá Chicó 8 1 4 3 6 9 -3 7 17 Águilas Doradas 9 1 4 4 9 14 -5 7 18 Pasto 6 1 2 3 8 10 -2 5 19 América 6 1 2 3 7 12 -5 5 20 Once Caldas 7 0 3 4 6 11 -5 3

Medellín vs Cali, duelo estelar de fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II:

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) no quiere perder de vista el primer lugar de la liga colombiana este sábado cuando visite al necesitado Deportivo Cali

El DIM es segundo con 16 puntos, a uno del Junior, y espera reivindicar su buen momento en el estadio Deportivo Cali, pues actualmente suma cinco victorias consecutivas en el campeonato y está mostrando un rendimiento sobresaliente.

El entrenador del equipo, Alejandro Restrepo, contará para este partido con sus principales figuras, como el atacante argentino Francisco Fydriszewski; el creativo Jarlan Barrera; el centrocampista Baldomero Perlaza, y el central Daniel Londoño.

Al frente estará el Deportivo Cali, que ha tenido una campaña irregular y necesita una victoria para escalar posiciones, pues actualmente es undécimo con 10 puntos, a dos del campeón Independiente Santa Fe que es octavo y ocupa actualmente el puesto que da el último cupo a los cuadrangulares semifinales.

Jugadores de Independiente Medellín. DIM.

Los caleños vienen de empatar 0-0 en casa del Boyacá Chicó, tras lo cual su entrenador, Alberto Gamero, manifestó: "nadie puede estar satisfecho con 10 puntos de 24 posibles, indudablemente".

"Estoy mentalizado en que estamos corrigiendo, en que tenemos que mejorar muchas cosas y meternos entre los ocho", afirmó el estratega.

Para este encuentro, Gamero no contará con el centrocampista Yani Quintero, expulsado en el partido contra Chicó, y se espera que sea reemplazado por el juvenil Matías Orozco.

De resto, el entrenador contará con el resto de su nómina, incluido el portero Alejandro Rodríguez, el experimentado lateral Luis Orejeula, el central uruguayo Joaquín Varela y el veterano delantero Avilés Hurtado, exjugador de los clubes mexicanos Tijuana, Pachuca y Monterrey, entre otros.



Así se jugará la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II:

29.08: Junior 4-0 Llaneros y Águilas Doradas 1-2 Millonarios.

30.08: Boyacá Chicó-Unión Magdalena, Deportivo Pereira-Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali-Independiente Medellín.

31.08: Atlético Nacional-Envigado, Alianza-América de Cali, La Equidad-Deportivo Pasto y Deportes Tolima-Fortaleza.

01.08: Once Caldas-Independiente Santa Fe.