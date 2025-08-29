Millonarios remontó, le ganó 2-1 a Águilas Doradas y ya son dos victorias en línea por Liga

Millonarios consiguió un triunfazo 1-2 sobre Águilas Doradas, este viernes 29 de agosto, por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, a pesar de comenzar perdiendo, pero luego mostrando carácter y decisión para remontar el compromiso.

Los goles de los ‘embajadores’ fueron de Alex Castro y Juan Carlos Pereira. Para los locales marcó Jorge Rivaldo.

Con este resultado Millonarios subió al puesto 15 con 7 puntos, luego de ocho partidos disputados. Aún tiene pendiente un encuentro frente al Pasto, que podría hacerlo subir algunas casillas más.

Águilas Doradas y Millonarios no la pasan bien en la Liga BetPlay 2025-II por lo que el cotejo de este viernes en el estadio Alberto Grisales era fundamental para las aspiraciones de ambos, cuando vamos llegando a la mitad del campeonato colombiano.

El panorama comenzó oscuro para los azules, que empezaron perdiendo al minuto 30, luego de un error de Guillermo de Amores, quien salió mal a rechazar, chocó con su compañero Juan Pablo Vargas y le dejó servida la pelota al delantero Jorge Rivaldo, quien pudo definir de frente al arco. Después de eso el guardameta uruguayo salió lesionado -entró Diego Novoa-.

Y antes de terminar el primer tiempo Millonarios respiró con una buena jugada colectiva que luego capitalizó de buena manera Alex Stick Castro, dentro del área, para el 1-1.

Millonarios celebra en Liga BetPlay 2025 - Foto: Millonarios Oficial

Para la segunda parte Hernán Torres empezó a hacer cambios, a mover su tablero y buscar llevarse los tres puntos, algo que consiguió en los instantes finales del compromiso, gracias a un remate del mediocampista Juan Carlos Pereira, quien disparó de buena manera y venció al golero Wuilker Faríñez, para el júbilo 'embajador'.

Con eso llegó el primer triunfo de la era del nuevo timonel de Millonarios, la segunda victoria seguida en Liga BetPlay 2025-II y de paso subir al puesto 15, con 7 puntos, soñando con clasificar a los cuadrangulares. Por su parte, Águilas Doradas quedó en la casilla 17, con 7 unidades también pero ya con nueve encuentros disputados y -5 en diferencia de gol.

Ficha técnica de Águilas Doradas vs Millonarios, por Liga BetPlay 2025-II:

Alineaciones:

Águilas Doradas: Wuilker Faríñez; Delvin Alfonzo, Sebastián Rodríguez, Hernán López, Cristian Blanco; Jean Pineda, Frank Lozano, Juan Palacio; Matías Ramírez, J. Obregón y Jorge Rivaldo.

DT: Jhann Carlos López

Millonarios: Guillermo de Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero; Steven Vega, Nicolás Arévalo, Sebastián del Castillo; Alex Castro, Beckham Castro, Santiago Giordana.

DT: Hernán Torres

Árbitro: Luis Gracia

Estadio: Alberto Grisales (Rionegro)

Goles: Alex Castro y Juan Carlos Pereira (Millonarios) – Jorge Rivaldo (Águilas Doradas)