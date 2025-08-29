Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios remontó, le ganó 2-1 a Águilas Doradas y ya son dos victorias en línea por Liga

Millonarios remontó, le ganó 2-1 a Águilas Doradas y ya son dos victorias en línea por Liga

Este viernes en Rionegro se dio un emotivo encuentro entre Millonarios y Águilas Doradas, que dejó a los azules como victoriosos de visitantes y dándole vuelta al mal momento.