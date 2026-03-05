Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Junior 1-1 Alianza FC

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Junior 1-1 Alianza FC

Este jueves, Junior de Barranquilla no pudo en el estadio Romelio Martínez frente al Alianza, que se plantó y sacó un valioso punto en el partido de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de mar, 2026
Junior vs Alianza FC
Junior vs Alianza FC Liga BetPlay 2026-I
Colprensa

