Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Junior 1-1 Alianza FC

Junior de Barranquilla no pudo con el colero de la Liga BetPlay 2026-I, Alianza FC, en un partido que finalizó 1-1 en el estadio Romelio Martínez, por la fecha 10 del campeonato del fútbol colombiano, con Johan Wallens siendo la figura del elenco visitante.

Con este resultado, parcialmente el equipo dirigido por Alfredo Arias y actual campeón se encuentra en el quinto puesto de la tabla de posiciones, con 16 puntos, a 3 unidades del líder que es Internacional de Bogotá.

En otros partidos de esta fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I Fortaleza derrotó 2-1 a Jaguares y Llaneros e Internacional empataron 1-1.

La jornada continuará este viernes 6 de marzo con Cali vs Once Caldas (8:30 p.m.), el sábado con Águilas Doradas vs Nacional (4:00 p.m.) y el lunes 9 de marzo con Millonarios vs Cúcuta (6:20 p.m.), y Pasto vs América (8:30 p.m.).



Los partidos restantes de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano están programados de la siguiente manera: Bucaramanga vs Pereira (martes 10 de marzo, 6:20 p.m.), Tolima vs Santa Fe (sábado 4 de abril, a las 7:30 p.m.), y Medellín vs Boyacá Chicó (miércoles 22 de abril, a las 6.20 p.m.).



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I tras Junior 1-1 Alianza, por fecha 10: