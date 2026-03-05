Síguenos en:
Gol Caracol  / América remontó y el Pascual fue una caldera; 2-1 al Bucaramanga y a grupos de Copa Sudamericana

Este jueves el América de Cali derrotó al equipo santandereano ante su gente y con eso consiguió el paso a la fase de grupos de la Sudamericana 2026. Será el representante junto a Millonarios.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de mar, 2026
