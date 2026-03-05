La lesión de Daniel Muñoz y la preocupación del DT de Crystal Palace; atentos en Colombia

Las alarmas en la Selección Colombia y Crystal Palace se activaron luego de que Daniel Muñoz tuviera que salir lesionado este jueves cuando apenas iban 14 minutos del juego frente al Tottenham, por Premier League. Todo, por unas molestias en el hombro derecho.

El lateral antioqueño sufrió una dura entrada y al caer; el peso de su cuerpo se fue hacia el hombro, dejándolo con visibles muestras de dolor tendido en la cancha, recibiendo atención médica, e instantes después teniendo que ser sustituido. Sobre el tema, habló su técnico, Oliver Glasner.



DT del Crystal Palace habla de la lesión de Daniel Muñoz

En la rueda de prensa tras Tottenham 1-3 Crystal Palace, el entrenador señaló de que entrada que "en este momento su brazo está con un aparato ortopédico", y aunque dio un parte de tranquilidad afirmando que el colombiano "no se siente tan mal", aunque no le quitó importancia a las molestias del lateral derecho.

"Pero el hombro siempre es complicado. Espero que no sea baja por mucho tiempo", cerró diciendo Oliver Glasner, quien espera que en las próximas horas se le tomen exámenes médicos y den a conocer la gravedad de la lesión de Daniel Muñoz y el tiempo de baja.

Daniel Muñoz se retiró muy adolorido de su brazo derecho. Getty Images.

Además del Crystal Palace, la Selección Colombia y su cuerpo técnico también estarán monitoreando lo sucedido con el talentoso jugador antioqueño, quien es una de las figuras de la 'tricolor' pensando en el Mundial 2026, y próximamente para los partidos preparatorios contra Croacia (26 de junio) y Francia (28 de junio), que serán importante y de peso, para ir afinando detalles para el torneo de la FIFA que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.



Cabe recordar que Daniel Muñoz no jugó los dos más recientes encuentros de la 'tricolor', en el mes de noviembre de 2025, en las victorias 2-1 y 3-0 sobre Nueva Zelanda y Australia. Primero por decisión técnica y luego por un problema personal que lo hizo volver a nuestro país.

¿Cuándo vuelve a jugar el Crystal Palace?

En la programación de encuentros del equipo inglés está el partido contra el AEK Lamaca, por los octavos de final de la Conference League (3:00 p.m.), el jueves 12 de marzo. Luego, por Premier League se medirá al Leeds, el domingo 15 de marzo. Así las cosas habrá que esperar si estos días podrá ponerse a punto y estar nuevamente disponible.