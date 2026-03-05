Síguenos en:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La lesión de Daniel Muñoz y la preocupación del DT de Crystal Palace; atentos en Colombia

La lesión de Daniel Muñoz y la preocupación del DT de Crystal Palace; atentos en Colombia

El lateral del Crystal Palace y la Selección Colombia, Daniel Muñoz, salió lesionado este jueves en el partido contra Tottenham, tras una dura entrada y una mala caída, que le afectó el hombro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de mar, 2026
Daniel Muñoz Crystal Palace
Daniel Muñoz, lesionado del hombro en partido con Crystal Palace - Foto:
AFP

