Así fue el golazo de Fabián Sambueza en América 1-1 Bucaramanga; un tiro libre perfecto

Bucaramanga dio el primer golpe de la noche en el estadio Pascual Guerrero con un golazo de Fabián Sambueza, que sorprendió a todos en el estadio Pascual Guerrero y siguió la senda de la grandes anotaciones en la Copa Sudamericana 2026, como pasó el miércoles con Rodrigo Conteras en Nacional 1-3 Millonarios.

Al minuto 23 el mediocampista argentino tomó la pelota para cobrar un tiro libre cerca al área, y aunque Jorge Soto puso una numerosa barrera, el talentoso jugador extranjero logró darle curva y mandar la pelota al fondo de la red.

Sin embargo, al 45+3 el América logró empatar 1-1 el compromiso de penalti, gracias a Yeison Guzmán. Así se fueron al descanso.



Así fue el gol de Fabián Sambueza en América vs Bucaramanga, por Copa Sudamericana 2026: