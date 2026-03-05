Síguenos en:
Gol Caracol  / Así fue el golazo de Fabián Sambueza en América 1-1 Bucaramanga; un tiro libre perfecto

Así fue el golazo de Fabián Sambueza en América 1-1 Bucaramanga; un tiro libre perfecto

El argentino Fabián Sambueza se reportó con un golazo al minuto 23 en el partido de Copa Sudamericana, que silenció por un instante al estadio Pascual Guerrero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de mar, 2026
Fabián Sambueza Bucaramanga
Fabián Sambueza celebra gol con el Bucaramanga - Foto:
Bucaramanga Oficial

