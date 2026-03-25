Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026, tras América 0-0 Llaneros, final de fecha 13

La fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I finalizó este miércoles con el empate sin goles entre América de Cali y Llaneros, y con eso siguieron los cambios en los lugares en la tabla de posiciones, a falta de seis jornadas para que se termina la fase del todos contra todos del fútbol colombiano.

Lo cierto es que Atlético Nacional sigue líder con 27 puntos, los mismos que el Deportivo Pasto, pero los 'verdolagas' tienen ventaja por la diferencia de gol. Otra de las noticias es que Millonarios con su categórico triunfo 1-4 sobre Once Caldas, sigue entre los ocho primeros y los que están clasificando a los play offs, parcialmente.

En la fecha 13 estos fueron los resultados de todos los partidos: Once Caldas 1-4 Millonarios, Nacional 3-0 Internacional de Bogotá, Alianza 1-0 Cali, Boyacá Chicó 1-1 Tolima, Santa Fe 2-1 Medellín, Jaguares 1-1 Águilas Doradas, Pereira 2-2 Cúcuta, Junior 2-0 Bucaramanga, Fortaleza 1-2 Pasto, América 0-0 Llaneros.



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras América 0-0 Llaneros: