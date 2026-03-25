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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026, tras América 0-0 Llaneros, final de fecha 13

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026, tras América 0-0 Llaneros, final de fecha 13

Este miércoles se terminó la jornada 13 del fútbol colombiano en este primer semestre, con la igualdad sin goles en el estadio Pascual Guerrero entre América y Llaneros. Hubo cambios en la tabla.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Llaneros vs América de Cali
Llaneros vs América de Cali - Foto:
Colprensa

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