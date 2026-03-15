Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026, tras Junior 2-1 Fortaleza; final de fecha 11

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026, tras Junior 2-1 Fortaleza; final de fecha 11

Este domingo se terminó la jornada 11 del fútbol colombiano en su primer semestre del 2026, luego del encuentro nocturno entre Junior y Fortaleza, en Barranquilla.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de mar, 2026
Comparta en:
Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026 - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad