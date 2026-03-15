Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026, tras Junior 2-1 Fortaleza; final de fecha 11

El actual campeón de la Liga BetPlay, el Junior de Barranquilla, lo ganó de forma agónica 2-1 en su casa contra Fortaleza, en partido de la fecha 11 del campeonato del fútbol colombiano, dando un respiro ante los irregulares resultados que venía teniendo en los recientes encuentros.

Este domingo, en el cierre de la decimoprimera jornada del rentado local, el conjunto 'tiburón' pudo hacerse fuerte ante su gente en el estadio Romelio Martínez frente al cuadro bogotano, con una anotación al minuto 90+7, de Jean Pestaña.

Con ese resultado el Junior está quinto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, con 19 puntos, mientras que Fortaleza quedó en la casilla 13, con 14 unidades.

En la jornada dominical se disputaron tres encuentros más, que dejaron los siguientes resultados: Pereira 0-1 Águilas Doradas, América de Cali 1-1 Tolima, y Jaguares 1-2 Independiente Medellín.



La fecha 11 arrancó el viernes 13 de marzo con los triunfos del líder y el segundo en la tabla de posiciones. El líder Atlético Nacional derrotó 2-0 a Llaneros, y su escolta, el elenco de Manizales, derrotó 4-2 al Pasto.

Atlético Nacional en Liga BetPlay I-2026 X de @nacionaloficial

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Ya el sábado se dieron dos empates, con Internacional de Bogotá 0-0 Bucaramanga e Independiente Santa Fe 1-1 Alianza FC. Cali, con Rafael Dudamel ya al mando, consiguió un 0-2 contra el Cúcuta, y la sorpresa se dio en Tunja con Boyacá Chicó 2-1 Millonarios.



Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras la fecha 11: