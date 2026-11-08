Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 0-4 Bucaramanga

La jornada dominical de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026 siguió en el estadio Jaraguay en la ciudad de Montería, escenario en el que Jaguares – ya descendido a segunda división -, recibió a Atlético Bucaramanga, conjunto que, sin emplearse a fondo, logró tres puntos valiosos.

Así las cosas, los dirigidos por Pablo Peirano golearon 0-4 a los ‘felinos del Sinú’ con anotaciones de Brandon Caicedo, quien infló las redes rivales en dos oportunidades. Primero al minuto 12 desde el punto blanco del penalti, y luego repitió al 76’. Además, Rafael Bustamente anotó en contra al ‘14’, y Fabián Sambueza cerró la goleada para la visita, al minuto 79.

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Igualmente, la escuadra ‘leoparda’ supo aprovechar la temprana expulsión del arquero de Jaguares, Franklin Mosquera, para inclinar la balanza de inmediato a su favor. Caso contrario en los ‘celestes’ que tuvieron que replantear su estrategia; se replegaron y defendieron. Pero pese a sus esfuerzos, no pudieron contrarrestar las virtudes de Bucaramanga.

Bucaramanga se impuso a Jaguares en Montería, en partido de la fecha 18 de la Liga II-2026. Foto tomada del X de @ABucaramanga

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Con los tres puntos sumados, los ‘búcaros’ llegaron 32 unidades luego de 18 compromisos disputados, ubicándose parcialmente en el cuarto lugar de la clasificación general liderada por Atlético Nacional. A su vez, asegurando su lugar en los cuadrangulares finales del torneo.



Por su parte, Jaguares se quedó con 13 en su casillero personal y en el lugar 19.

Antes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto, equipo que utilizó un equipo juvenil. Hugo Rodallega fue la gran figura en la tarde capitalina, debido a que se reportó con tres goles.

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Más tarde este domingo se enfrentarán Deportes Tolima y Millonarios en el Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 0-4 Bucaramanga: