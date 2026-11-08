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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 0-4 Bucaramanga

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 0-4 Bucaramanga

Este domingo, Atlético Bucaramanga sumó tres puntos valiosos en su visita a Montería para enfrentar a Jaguares, en partido por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Bucaramanga se impuso a Jaguares en Montería, en partido de la fecha 18 de la Liga II-2026.
Bucaramanga se impuso a Jaguares en Montería, en partido de la fecha 18 de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

La jornada dominical de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026 siguió en el estadio Jaraguay en la ciudad de Montería, escenario en el que Jaguares – ya descendido a segunda división -, recibió a Atlético Bucaramanga, conjunto que, sin emplearse a fondo, logró tres puntos valiosos.

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Así las cosas, los dirigidos por Pablo Peirano golearon 0-4 a los ‘felinos del Sinú’ con anotaciones de Brandon Caicedo, quien infló las redes rivales en dos oportunidades. Primero al minuto 12 desde el punto blanco del penalti, y luego repitió al 76’. Además, Rafael Bustamente anotó en contra al ‘14’, y Fabián Sambueza cerró la goleada para la visita, al minuto 79.

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Igualmente, la escuadra ‘leoparda’ supo aprovechar la temprana expulsión del arquero de Jaguares, Franklin Mosquera, para inclinar la balanza de inmediato a su favor. Caso contrario en los ‘celestes’ que tuvieron que replantear su estrategia; se replegaron y defendieron. Pero pese a sus esfuerzos, no pudieron contrarrestar las virtudes de Bucaramanga.

Bucaramanga se impuso a Jaguares en Montería, en partido de la fecha 18 de la Liga II-2026.
Bucaramanga se impuso a Jaguares en Montería, en partido de la fecha 18 de la Liga II-2026.
Foto tomada del X de @ABucaramanga

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Con los tres puntos sumados, los ‘búcaros’ llegaron 32 unidades luego de 18 compromisos disputados, ubicándose parcialmente en el cuarto lugar de la clasificación general liderada por Atlético Nacional. A su vez, asegurando su lugar en los cuadrangulares finales del torneo.

Por su parte, Jaguares se quedó con 13 en su casillero personal y en el lugar 19.

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Antes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto, equipo que utilizó un equipo juvenil. Hugo Rodallega fue la gran figura en la tarde capitalina, debido a que se reportó con tres goles.

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Más tarde este domingo se enfrentarán Deportes Tolima y Millonarios en el Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 0-4 Bucaramanga:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1Atlético Nacional18123337172039
2América18106231121936
3Deportivo Cali1897226101634
4Bucaramanga1888230171332
5Santa Fe1894528181031
6Medellín189272825329
7Millonarios1769224141027
8Once Caldas187652218427
9Águilas Doradas186752221125
10Cúcuta177371924-524
11Tolima176562120123
12Internacional ...184862225-320
13Llaneros176291923-420
14Boyacá Chicó185491529-1419
15Alianza175391729-1218
16Deportivo Pereira183871626-1017
17Junior173772327-416
18Pasto1843111329-1615
19Jaguares1834111735-1813
20Fortaleza181981728-1112
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