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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Quería que me sacaran la quinta amarilla"; la insólita y sincera confesión de Pablo Repetto

"Quería que me sacaran la quinta amarilla"; la insólita y sincera confesión de Pablo Repetto

Más allá de hablar del desempeño de Santa Fe sobre Pasto, llamó la atención unas declaraciones de Pablo Repetto, a quien le consultaron el por qué de su enojo al final del juego en El Campín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe.
Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe.
Foto tomada del X de @SantaFe

Pablo Repetto analizó lo que fue la goleada 5-0 de Santa Fe sobre Deportivo Pasto, este domingo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en partido por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.

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Pero más allá de hablar del desempeño de los suyos frente al juvenil elenco de los ‘volcánicos’, llamó la atención unas declaraciones del timonel uruguayo de 52 años. A Repetto le consultaron el por qué de su enojo al final del juego en el ‘Coloso de la 57’ y su respuesta fue muy sincera, que hasta desató las risas de los presentes en la rueda de prensa.

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“El tema es que… Te voy a decir la verdad, tengo cuatro amarillas y quería que me sacaran la quinta. Y el árbitro no me la sacó, terminaron los 90 y fui a buscar eso para limpiarme. Se ríen ustedes y yo también me río; es la verdad, no voy a mentir. Lo hacen los jugadores y en este caso lo quise hacer yo”, dijo el timonel del rojo bogotano en su intervención con los medios de comunicación.

Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe.
Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe.
Foto: AFP

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Otras declaraciones de Pablo Repetto:

- Análisis del compromiso

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"El partido era un partido, que ellos tuvieron un inconveniente por tema económico, jugaron con jugadores que muchos debutaron y jóvenes, y estaba la dificultad que te puedes relajar, que puedes menospreciar el rival y el equipo no lo hizo, y eso es bueno. Independiente, que ellos por momentos emparejaron el partido, con frescura, corrían, y nosotros estuvimos imprecisos. El campo no ayudó, vieron lo de Mafla, que se resintió y eso fue lo negativo. Ellos mermaron en esa actitud e intensidad y tomamos mayor ventaja", dijo.

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Y añadió: "En líneas generales un partido positivo, hay que jugar el último partido (del ‘todos contra todos’) y sumar de a tres para fortalecer en la parte de confianza, y sumar también en la tabla acumulada".

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