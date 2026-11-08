"Quería que me sacaran la quinta amarilla"; la insólita y sincera confesión de Pablo Repetto

Pablo Repetto analizó lo que fue la goleada 5-0 de Santa Fe sobre Deportivo Pasto, este domingo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en partido por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.

Pero más allá de hablar del desempeño de los suyos frente al juvenil elenco de los ‘volcánicos’, llamó la atención unas declaraciones del timonel uruguayo de 52 años. A Repetto le consultaron el por qué de su enojo al final del juego en el ‘Coloso de la 57’ y su respuesta fue muy sincera, que hasta desató las risas de los presentes en la rueda de prensa.

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“El tema es que… Te voy a decir la verdad, tengo cuatro amarillas y quería que me sacaran la quinta. Y el árbitro no me la sacó, terminaron los 90 y fui a buscar eso para limpiarme. Se ríen ustedes y yo también me río; es la verdad, no voy a mentir. Lo hacen los jugadores y en este caso lo quise hacer yo”, dijo el timonel del rojo bogotano en su intervención con los medios de comunicación.

Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe. Foto: AFP

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Otras declaraciones de Pablo Repetto:

- Análisis del compromiso

"El partido era un partido, que ellos tuvieron un inconveniente por tema económico, jugaron con jugadores que muchos debutaron y jóvenes, y estaba la dificultad que te puedes relajar, que puedes menospreciar el rival y el equipo no lo hizo, y eso es bueno. Independiente, que ellos por momentos emparejaron el partido, con frescura, corrían, y nosotros estuvimos imprecisos. El campo no ayudó, vieron lo de Mafla, que se resintió y eso fue lo negativo. Ellos mermaron en esa actitud e intensidad y tomamos mayor ventaja", dijo.

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Y añadió: "En líneas generales un partido positivo, hay que jugar el último partido (del ‘todos contra todos’) y sumar de a tres para fortalecer en la parte de confianza, y sumar también en la tabla acumulada".