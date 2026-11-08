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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Primera baja en Selección Colombia contra Chile; se lesionó Jaminton Campaz y ya tiene reemplazo

Primera baja en Selección Colombia contra Chile; se lesionó Jaminton Campaz y ya tiene reemplazo

Este domingo la FCF informó sobre la salida del atacante Jaminton Campaz de la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha FIFA del mes de noviembre. Hay parte médico.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Jaminton Campaz, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uzbekistán en el Mundial 2026
Jaminton Campaz, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uzbekistán en el Mundial 2026
AFP

Este domingo 8 de noviembre se dio la noticia de la salida de Jaminton Campaz de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos preparatorios frente a Chile, programados para el viernes 13 de noviembre y el martes 17 del mismo mes, que se podrán ver por Gol Caracol.

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El habilidoso atacante había sido citado por el técnico Néstor Lorenzo, pero tal y como se conoció en las últimas horas "no se unirá a la concentración" que ya inició en la ciudad de Cali.

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Además, explicaron que "el cuerpo técnico de la Selección Colombia comunica que el jugador Jaminton Campaz presentó una lesión en el reciente partido con su club, Rosario Central, la cual le impide sumarse a la concentración para los partidos amistosos programados en esta fecha FIFA de noviembre".

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Ya en concreto sobre lo sucedido con el nariñense, detallaron que "de acuerdo con el parte médico, el futbolista presenta un leve edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo", por lo que desde la 'tricolor', desde "el entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Campaz una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando su talento al combinado nacional".

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El reemplazo de Jaminton en la Selección Colombia será otro joven atacante que milita en Argentina, Óscar Cortés, del registro de Huracán, quien de hecho en la noche de sábado viene de anotar un golazo en la victoria 0-2 de su equipo sobre Argentinos Juniors.

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Así las cosas, el ex Millonarios se sumará a los otros cinco delanteros convocados para los dos duelos frente a Chile, el primero en el estadio Pascual Guerrero (viernes 13 de noviembre) y el otro en el estadio Nacional (martes 17 de noviembre), que son Luis Javier Suárez, Daniel Mosquera, Camilo Durán, Óscar Perea y Camilo Mena.

Convocados de la Selección Colombia para partidos contra Chile (noviembre 2026):

  • Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  • Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
  • Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
  • Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  • Juan Arizala – Udinese Calcio  (ITA)
  • Daniel Arcila – Club León (MEX)
  • Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  • Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  • Óscar Cortés - Huracán (ARG)
  • Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  • Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  • Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
  • Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  • Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  • Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C  (ENG)
  • Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
  • Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  • Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  • Óscar Perea – Club América (MEX)
  • Camilo Mena– Korona Kielce (POL)
  • Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
  • Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  • Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
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