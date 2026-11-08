Hugo Rodallega, sensacional y letal: vea sus tres goles con Santa Fe frente a Pasto

Hugo Rodallega demuestra con Santa Fe que su olfato goleador está intacto, pese a sus 41 años. Así fue como el experimentado delantero vallecaucano fue una de las figuras en la victoria 5-0 del 'león' sobre Deportivo Pasto, este domingo, en partido por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.

Rodallega Martínez logró convertir tres goles, mostrándose letal ante el cuadro 'volcánico'. Sus tantos llegaron a los minutos 60, de penalti, a los 62' y 71', respectivamente.

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'Hugol' celebró a rabiar cada una de sus anotaciones y en las tribunas aplaudieron su actuación.

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Vea acá los tres goles de Hugo Rodallega con Santa Fe vs. Pasto: