Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hugo Rodallega, sensacional y letal: vea sus tres goles con Santa Fe frente a Pasto

Hugo Rodallega, sensacional y letal: vea sus tres goles con Santa Fe frente a Pasto

El delantero vallecaucano, de 41 años, no pierde su toque goleador y este domingo marcó tres tantos en el triunfo 5-0 de Santa Fe sobre Pasto, en partido por la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
Comparta en:
Hugo Rodallega, delantero y figura de Santa Fe.
Hugo Rodallega, delantero y figura de Santa Fe.
Foto tomada del X de @SantaFe

Hugo Rodallega demuestra con Santa Fe que su olfato goleador está intacto, pese a sus 41 años. Así fue como el experimentado delantero vallecaucano fue una de las figuras en la victoria 5-0 del 'león' sobre Deportivo Pasto, este domingo, en partido por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Rodallega Martínez logró convertir tres goles, mostrándose letal ante el cuadro 'volcánico'. Sus tantos llegaron a los minutos 60, de penalti, a los 62' y 71', respectivamente.

Publicidad

Últimas noticias

Acción de juego entre Santa Fe vs. Pasto por la fecha 18 de la Liga II-2026.
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 5-0 Pasto

Tolima y Millonarios se enfrentan por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

A qué hora juega HOY Tolima vs. Millonarios por Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

'Hugol' celebró a rabiar cada una de sus anotaciones y en las tribunas aplaudieron su actuación.

Publicidad

Vea acá los tres goles de Hugo Rodallega con Santa Fe vs. Pasto:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Hugo Rodallega

Independiente Santa Fe

Fútbol Colombiano

Liga BetPlay

Deportivo Pasto

Publicidad

Publicidad

Publicidad