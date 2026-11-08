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Johan Mojica y la marca que batió en el fútbol español; toda una leyenda

Este domingo en el partido Villarreal vs. Getafe por Liga, Johan Mojica escribió su nombre con letras doradas. ¡Acá lo que sucedió con el lateral de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Johan Mojica en Villarreal vs. Getafe por la Liga de España.
Johan Mojica en Villarreal vs. Getafe por la Liga de España.
Foto: AFP

El fútbol profesional español ha sido testigo de una nueva página dorada escrita con letras colombianas. Con su última actuación en el terreno de juego con Getafe, Johan Mojica alcanzó la histórica cifra de 372 partidos disputados, superando el registro que hasta ahora ostentaba su compatriota Bernardo Espinosa con 371 apariciones.

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De esta manera, el lateral vallecaucano se convirtió oficialmente en el futbolista nacido en Colombia con más compromisos jugados en todas las competiciones en toda la historia del balompié 'ibérico'.

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Este hito representa el premio a la constancia, la disciplina y la notable capacidad de adaptación de Mojica, quien desembarcó en Europa hace más de una década.

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A lo largo de su extensa trayectoria en el exigente torneo español, el mundialista con la Selección Colombia ha dejado su huella vistiendo camisetas de clubes como el Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna, Mallorca y su actual equipo, el Getafe.

Johan Mojica en Getafe vs Lugano.
Johan Mojica en Getafe vs Lugano.
Getty Images.

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En cada uno de ellos, su despliegue por la banda izquierda y su vocación ofensiva han sido fundamentales para consolidarse en la élite del balompié mundial.

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Superar a una figura tan respetada en España como Bernardo Espinosa no es un logro menor, ya que exige mantener un rendimiento óptimo temporada tras temporada, esquivar lesiones de gravedad y contar con la confianza absoluta de entrenadores de primer nivel.

En ese orden de ideas, Mojica no sólo ha logrado sobrevivir en la máxima competencia, sino que se ha transformado en un referente absoluto de Colombia en el exterior. Además, su récord resalta el gran legado de la última generación de futbolistas colombianos, y consolidando a España como una vitrina de éxito para el talento 'cafetero' .

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Un récord agridulce

Más allá de su marca en el fútbol de España, el lateral no la pudo celebrar como quería y todo porque Getafe cayó 2-0 este domingo en su visita al estadio La Cerámica para enfrentar al Villarreal. Mojica estuvo todo el partido de la jornada número doce de LaLiga.

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