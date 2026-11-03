El detalle que tiene fresco a Alberto Gamero, a horas de Millonarios vs América; "a potenciarnos"

Alberto Gamero respiró aliviado en la antesala de un choque decisivo. El director técnico de Millonarios compareció ante los medios en la previa del clásico de este miércoles frente a América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín, válido por la Liga BetPlay, con una noticia que cambia de manera positiva el panorama del equipo 'embajador': la enfermería se ha vaciado prácticamente por completo.

Tras un tramo de la temporada marcado por la rotación obligada y las ausencias por lesión de algunas de sus figuras, el estratega samario confirmó que afrontará este duelo trascendental con la gran mayoría de sus fichas a disposición.

Publicidad

"Hoy prácticamente se puede decir que no tenemos lesionados. A Jhomier Guerrero, que hoy o mañana tiene una cita para ver si le dan de alta, si se la dan, vuelve a entrenar con nosotros; Arias (Jorge) ya se encuentra entrenando, igual que Sarabia (Carlos), que tuvo una molestia pero ya está con el grupo. Solamente Giornada queda al margen; de resto, todo el plantel está disponible", aseguró el entrenador de los 'embajadores' con satisfacción.

Publicidad

El receso en el calendario cayó en el momento justo para el conjunto bogotano, que no juega desde el pasado 20 de octubre cuando empató 1-1 con Once Caldas, en la capital del país. Gamero enfatizó que este tiempo de trabajo en la sede deportiva no solo sirvió para recuperar la forma física de los futbolistas entre algodones, sino también para ajustar tuercas en el funcionamiento colectivo.



"Estas dos semanas nos han servido para recuperar jugadores, mejorar y ver los errores que estamos cometiendo. Lo bueno que estábamos haciendo hay que potencializarlo en lo que viene", explicó el DT, dejando claro que el grupo ha realizado un trabajo juicioso en pro de encarar el remate del torneo.

El duelo ante América de Cali representa más que tres puntos en la tabla de posiciones; es un examen directo ante un rival de peso y una oportunidad clave en las aspiraciones del Millonarios, en este segundo semestre de 2026. Gamero no titubeó al calificar la exigencia del compromiso en la capital.

Millonarios se impuso a Jaguares en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

Publicidad

"Nos queda a nosotros ratificar los resultados, mirar la tabla de reclasificación. Mañana, por el miércoles, es un partido contra un gran equipo como lo es América", concluyó el timonel de los azules.

Con la plantilla casi a plenitud de condiciones y el impulso de jugar ante su hinchada en El Campín, Millonarios buscará hacer valer la localía para consolidar su juego y seguir firme en la lucha por los objetivos del semestre. El duelo será a las 8:30 de la noche.