Atlético Nacional no se anduvo con más rodeos; ya definió el futuro de su entrenador

La jornada de este jueves 16 de octubre fue de mucho movimiento y actividad para un Atlético Nacional que, ante la incertidumbre que se ha generado en los últimos días sobre lo que será su futuro deportivo; ahora ha decidido ‘romper’ el silencio y emitir un comunicado oficial.

Y justamente, refiriéndose a lo que han sido los nombres barajados para suplir a Javier Gandolfi, quien hace unos partidos salió del cuadro paisa por el tema resultados. En el equipo verde hablaron de posibilidades extranjeras y nacionales.

“Es falso que exista un rechazo institucional hacia los entrenadores colombianos, y además es infortunado que sea necesario salir a aclarar estos comentarios infundados. El criterio rector en la elección de un cuerpo técnico no es la nacionalidad, sino la capacidad de alinearse con la filosofía deportiva e institucional de Atlético Nacional. Somos conscientes de las limitantes que genera ser una organización con estos estándares de exigencia, y de que ni siquiera estos criterios son garantía de éxito para una posición bastante compleja y neurálgica para una institución como la nuestra”, indicó de entrada el comunicado ‘verdolaga’, aclarando los rumores sobre el posible nombre que llegaría al banquillo este año.

COMUNICADO OFICIAL - Sebastián Arango Botero 📄🇳🇬 pic.twitter.com/mMrlrA787n — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 16, 2025

Sumado a eso, Nacional reveló varios aspectos que son fundamentales para que el entrenador pueda ser tomado como posibilidad a tomar las riendas del equipo profesional: “En los procesos recientes se han evaluado tanto entrenadores colombianos como extranjeros con el mismo rigor”.



“Nosotros buscamos un cuerpo técnico que entienda el ADN del club, que respete nuestros procesos formativos y que aporte al proyecto, sin importar su pasaporte. Rechazamos los comentarios xenófobos que, de forma reiterada, han recibido miembros de nuestra institución; las diferencias de opinión no pueden ser excusa para construir acusaciones falsas o irrespetuosas”, agregó el equipo paisa.



¿Qué pasará entonces con Diego Arias?

Teniendo en cuenta que Arias es parcialmente el entrenador encargado del equipo, tras la salida de Gandolfi; en el entorno del conjunto ‘verdolaga’ se ha generado la inquietud sobre si el cuadro buscará otro estratega este mismo semestre o esperarán hasta el próximo año.

"Atlético Nacional se enorgullece de ratificar al cuerpo técnico actual liderado por Diego Arias, e integrado por profesionales de la institución que representan de manera ejemplar el ADN verdolaga: Diego Mazo, Amílcar Bona, Pablo Rotolo, Didier Aguilar, y Milton Patiño, junto a un grupo de profesionales del más alto nivel que hacen parte fundamental del proyecto institucional”, indicó el comunicado paisa.

Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Camilo Cándido y Willam Tesillo celebran un gol con Atlético Nacional Archivo de Colprensa

Además, pensando en lo que serán las finales de Liga y Copa, en el ‘verdolaga’ afirmó que no habrá cambios en la dirección técnica hasta el 2026: “Ellos conforman el cuerpo técnico del equipo profesional masculino durante lo que resta de los torneos a disputarse en el año 2025. Confiamos plenamente en su capacidad, compromiso y profundo sentido de pertenencia para seguir construyendo, junto a nuestros jugadores, el camino que honra la historia y la grandeza de Atlético Nacional”.

