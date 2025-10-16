Síguenos en::
Nacional expresó su molestia por sanción a Alfredo Morelos: tomarán cartas en el asunto

Después de que se conociera el castigo para Alfredo Morelos por el penalti en el partido contra Boyacá Chicó, el equipo 'verdolaga' se pronunció.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2025
Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, celebra un gol en la temporada 2025
