Nacional expresó su molestia por sanción a Alfredo Morelos: tomarán cartas en el asunto

"Expresamos nuestro total desacuerdo con la sanción impuesta a Alfredo Morelos. Los hechos y el procedimiento reglamentario evidencian que la decisión arbitral fue adoptada por el juez central, tras un análisis conjunto con el equipo VAR, conforme al Protocolo IFAB", con estas palabras, Atlético Nacional dio inicio a un comunicado, mostrando su molestia por el tema.

Recordemos que el pasado domingo 5 de octubre, en el empate 1-1 entre Boyacá Chicó y el 'verdolaga', se presentó una acción que dio para la polémica. En el último minuto del partido, 'el Búfalo' cayó en el área, tras un supuesto agarrón, pero el árbitro, Jairo Mayorga, no sancionó nada. El VAR lo llamó y luego de revisarla, cambió su decisión, pitando penalti.

"Este procedimiento de verificación, que combina la tecnología y la apreciación directa del árbitro, está diseñado para garantizar decisiones justas. Por ello, la determinación adoptada en el partido fue coherente con las reglas y se apoyó en los mecanismos oficiales de control que la autoridad dispone para asegurar la transparencia en la competencia", añadió el club.

El propio, Alfredo Morelos, se hizo cargo y marcó la igualdad, al minuto 90+7'. Sin embargo, sus declaraciones posteriores no pasaron desapercibidas. "Puedo decir que 100% era penalti. Ya tenía la posición ganada y, de hecho, el defensor lo sabe porque lo hablé con él. Le dije: 'te gané la posición y ahí me agarras'", dijo en entrevista para 'WIN Sports'.



Pero no fue lo único. "Obviamente, al sentir ese contacto, me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró anotar", sentenció. Fue así como Dimayor tomó los correctivos respectivos por esas palabras y lo castigó "con suspensión de dos (2) semanas y multa de ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000)".

Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Camilo Cándido y Willam Tesillo celebran un gol con Atlético Nacional

Razón por la que Atlético Nacional siguió dando argumentos sobre su defensa. "En este contexto, las imágenes muestran de manera inequívoca una infracción cometida sobre el jugador, la cual constituye una falta dentro del área y, por tanto, un penalti. La reacción del deportista, entonces, obedeció a un contacto real y no a una simulación", afirman en el comunicado.

"La interpretación técnica del árbitro y del equipo VAR ratificó precisamente esa circunstancia. Por lo anterior, atribuir al jugador la supuesta acción de 'inducir al árbitro a error 'carece de sustento técnico y jurídico'. No es posible afirmar que un futbolista haya influido indebidamente en una decisión que fue adoptada luego de un proceso colegiado y reglado", dicen.

Alfredo Morelos, autor del gol de Atlético Nacional en el empate 1-1 contra Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay II-2025

Por último, la institución antioqueña comunicó que "reiteramos el respeto por las autoridades del fútbol y las decisiones institucionales. No obstante, el club defiende con convicción la dignidad de sus jugadores y el principio de equidad que debe regir toda competencia". Eso sí, no se quedarán de brazos cruzados y revelaron que tomarán cartas en el asunto.

"Por ello, la institución evaluará los recursos procedentes para la defensa de sus derechos y los del jugador, confiando en que los órganos competentes actúen con objetividad para que así prevalezca la justicia deportiva", sentenció el cuadro 'verdolaga' con relación al caso de Alfredo Morelos, quien es uno de los habituales titulares en el frente de ataque.



Comunicado de Atlético Nacional por sanción a Alfredo Morelos