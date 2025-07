Atlético Nacional tiene en la mira a volante argentino con pasado en Boca Juniors

Atlético Nacional vive un periodo clave de reestructuración luego de un primer semestre de 2025 que no estuvo a la altura de las expectativas. El equipo paisa no logró revalidar su título obtenido a finales de 2024 y quedó eliminado en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025, generando decepción en su hinchada.

Pese al traspié, la dirigencia del club mantuvo su voto de confianza en el proyecto liderado por Javier Gandolfi, quien continuará como director técnico en la segunda mitad del año. Nacional, que también tendrá participación en torneos internacionales, ya trabaja en la reestructuración de su plantilla y analiza posibles incorporaciones que le permitan ser protagonista en todos los frentes.

El argentino que Nacional quiere entre sus filas

Aarón Molinas volante que interesa a Atlético Nacional AFP

En las últimas horas, surgió el nombre de Aarón Molinas como posible refuerzo del cuadro verdolaga. El volante argentino, con pasado en Boca Juniors, actualmente milita en Defensa y Justicia, y estaría en el radar de Nacional para reforzar la zona creativa del mediocampo.

El periodista argentino Adriano Savalli fue quien dio a conocer la información a través de su cuenta de X:

“Atlético Nacional abrió conversaciones por Aarón Molinas. Hubo comunicación con #DefensayJusticia en busca de un préstamo. El club de Florencio Varela, en principio, solamente le da salida por venta”.

De confirmarse el interés, Molinas llegaría a Nacional en calidad de fichaje internacional, un perfil que el club ha buscado con insistencia para potenciar su propuesta ofensiva. No obstante, su fichaje no será sencillo, ya que Defensa y Justicia no estaría dispuesto a cederlo en préstamo, exigiendo una venta definitiva para liberar al jugador.



¿Quién es Aarón Molinas?

Aarón Molinas es un mediocampista ofensivo de 24 años, surgido de las divisiones menores de Boca Juniors, donde debutó como profesional en 2021. Su estilo de juego destaca por la claridad en el pase, visión de juego y buen manejo del balón en espacios reducidos.

Tras su paso por Boca, en 2023 fue transferido a Tigre y luego, en 2024, firmó con Defensa y Justicia, club con el que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. Según el portal especializado Transfermarkt, su valor en el mercado asciende a tres millones de euros, una cifra que Nacional tendría que considerar si desea avanzar en la negociación.



¿Cuándo debuta Nacional en la liga?

Atlético Nacional iniciará su camino en la Liga BetPlay II-2025 el próximo viernes 11 de julio, enfrentando a Once Caldas en condición de visitante. El duelo se disputará en el estadio Palogrande de Manizales a las 8:10 p. m. (hora colombiana), marcando el inicio de una nueva ilusión para los dirigidos por Gandolfi, que sueñan con sumar su estrella número 18.