"Para que yo sea líder de la Vuelta a España dependerá de los planes de Jonas Vingegaard"

"Para que yo sea líder de la Vuelta a España dependerá de los planes de Jonas Vingegaard"

La ronda ibérica recién está comenzando, pero desde ya se vive una lucha intensa por hacerse con la camiseta roja, que está en poder del danés, Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y portador de la camiseta roja de la Vuelta a España 2025
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 25, 2025 12:44 p. m.