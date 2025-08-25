"Para que yo sea líder de la Vuelta a España dependerá de los planes de Jonas Vingegaard"

El francés David Gaudu (Groupama FDJ), segundo en la general de la Vuelta empatado con el líder danés Jonas Vingegaard, se quitó presión descartando "de momento" la posibilidad de vestir el maillot rojo.

"La carrera es larga y hay que esperar acontecimientos. No quiero tener presión extra con la posibilidad del maillot rojo. Vamos a ver en qué posición y en qué condiciones me encuentro después de la primera semana", explicó el ciclista galo.

Una posibilidad de ser líder en su propio país, ya que este martes la cuarta etapa de la Vuelta termina en Voiron.

"No sé si mañana podría ser el día, habría que preguntar a Vingegaard qué planes tiene. Mañana será un día duro", dijo Gaudu.

El líder del Groupama FDJ comentó las vicisitudes sufridas hasta llegar a la Vuelta.

"Empecé bien el año, pero luego las caídas se cebaron conmigo. En la Tirreno, me caí con fractura de muñeca, lo que me obligó a parar 3 semanas. Después en el Giro me volví a caer y no pude ir al Tour. Cuando me recuperé hice una concentración en Tignes y pude preparar la Vuelta", concluyó.

Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 3 AFP

¿Se bajó un candidato al título? Tiene otros planes

El español Mikel Landa (Soudal-Quick Step) dijo al finalizar la tercera etapa de la Vuelta a España2025 que se encontró mejor que el día anterior en Limone Piemonte, aunque destacó que el final era "muy explosivo".

"Hemos tenido que estar todos muy atentos para no perder segundos en el final", añadió.

Landa destacó que, tras ver cómo se han desarrollado las tres primeras jornadas, la Vuelta 2025 "tendrá muchos ganadores de etapa".

Sobre los próximos finales en alto como Andorra o Ampríu-Cerler, Landa aseguró: "No estoy obsesionado con la general y a ver cómo va en las próximas etapas".

"Sé que iré a más en las próximas etapas, sobre todo porque estoy fresco. Tengo que ir día a día", concluyó.