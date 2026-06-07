España vs. Perú, EN VIVO; hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido preparatorio

La Selección España disputará frente a la Selección de Perú, en Puebla (México) su segundo y último amistoso de preparación para el Mundial 2026 después de haber igualado en el primero contra la también mundialista Irak (1-1), en un ensayo en el que primaron los experimentos y no estuvieron diez de los 26 convocados.

Contra el conjunto peruano, el panorama ha cambiado y Luis de la Fuente, seleccionador español, pondrá un equipo en liza muy parecido al del estreno mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta.

La 'roja' pondría a un onceno con varios titulares

Con la expedición al completo, pero sin tres jugadores al mismo ritmo que sus compañeros por lesión. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz prosiguen sus procesos de recuperación de sus respectivas molestias musculares que les hacen, en caso de llegar, ser considerados una alternativa desde el banquillo ante la escuadra caboverdiana.



Selección de España en el encuentro ante Irak AFP

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Sin estos tres nombres sobre la mesa, sin ninguno más sumándose a la lista a pesar del susto de Rodri Hernández en una entrada a destiempo de Gavi en el entrenamiento del sábado, Luis de la Fuente podrá probar al equipo antes del debut en el Mundial. Para ello, España tendrá enfrente a una selección de Perú que viaja a Puebla (México) como 'sparring' de los de Luis de la Fuente, ya que no logró plaza para el Mundial.

Hizo el equipo peruano que dirige Mario Menezes lo propio contra Haití el pasado sábado. Otra selección mundialista a la que venció 1-2 con dos goles en los minutos 81 y 83, de Renzo Garcés y Jairo Vélez.

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Partido para el que, igual que Luis de la Fuente restó importancia al empate contra Irak al jugarse al inicio de la concentración y con nueve jugadores de refuerzo que abandonaron la misma, busca subir el nivel, dentro de la planificación para llegar en el mejor momento posible al 15 de junio.

Con posiciones claras en el once titular del debut, las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams en banda abren un 'casting' a futbolistas que tedrán que ganarse la titularidad en la delantera para todo un Mundial. De ellos, Mikel Oyarzabal será el '9' de la selección española, mientras que Álex Baena y Ferrán Torres, autor del gol contra Irak, parten con más opciones de ocupar los extremos.

Eso sí, la verticalidad de Yeremy Pino, ya con entrenamientos en sus piernas tras incorporarse más tarde a la concentración al ganar la Liga Conferencia el pasado miércoles, puja también por la titularidad.

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Un once titular en el que Luis de la Fuente podría dejar claro su arquero titular de cara al Mundial. Él sabe quien es, pero es la posición que más debate externo genera. Joan García fue titular contra Irak y cometió un fallo en el gol. Por su parte, Unai Simón, quien tiene más opciones de ser el elegido, no tuvo minutos igual que un David Raya que ni entró en la convocatoria al unirse a sus compañeros el día antes del encuentro por haber disputado la final de la Champions League.

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España vs. Perú EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido preparatorio

Selección España vs Selección Perú, partido preparatorio del Mundial 2026 Fotografías tomadas de: La cuenta oficial de X de la Selección de España y AFP

Fecha: lunes 8 de junio

Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Cuauhtémoc, Ciudad de Puebla, México

Transmisión: Disney +Premium - ESPN.