Nelson Deossa y Real Betis, advertidos por Diego Simeone para el partido por La Liga

Después de lo ocurrido en Copa del Rey, donde el equipo donde juega Nelson Deossa cayó 0-5 contra el 'colchonero', por los cuartos de final, se vuelven a enfrentar.

Por: EFE
Actualizado: 7 de feb, 2026
Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis, por La Liga de España
Getty Images

