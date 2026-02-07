Nelson Deossa y Real Betis, advertidos por Diego Simeone para el partido por La Liga

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó que el Betis viene “herido y golpeado”, tras el triunfo del conjunto rojiblanco por 0-5 en la Copa del Rey, y expresó que su equipo necesita a la afición “con mucho más impulso y energía” dentro del estadio Metropolitano.

“No creo que sea un punto de inflexión (esa victoria contra el Betis). Fue un partido que se jugó bien y hay que seguir en la misma línea que venimos actuando. Seguramente, en este partido tuvimos muchísima más contundencia y eso facilitó todo lo que fue sucediendo durante el partido. Mantener la misma ilusión y necesitamos a nuestra gente”, expuso durante la rueda de prensa después del entrenamiento matutino.

“Necesitamos a nuestra gente dentro del estadio con mucho más impulso y mucha más energía. Y a la gente atrás del arco que esté cerca del equipo, porque los necesitamos y esperemos que puedan estar”, hizo un llamamiento el técnico argentino para el compromiso de este domingo, con su equipo a 13 puntos del liderato del Barcelona en La Liga.

No sólo por su rotundidad en el marcador, sino por el espléndido juego, el 0-5 del Atlético al Betis ha recibido múltiples elogios.



“Está claro que a nivel mental es positivo lo que nos pasó, porque refuerza el juego del equipo y el momento de todo lo que tenemos que atravesar de acá para adelante, pero tenemos que convivir también con esa situación excesiva, que los extremos nunca me gustaron”, advirtió el técnico.

Y, por eso, abogó por “empezar de cero”.

“Vamos a competir con un rival que viene herido y necesitamos a nuestra gente, lo vuelvo a repetir”, insistió Simeone, que no mira al choque contra el Barcelona de la próxima semana, el jueves que viene en las semifinales de la Copa del Rey, sino únicamente al Betis, el duelo más inmediato, también crucial.

“No tengo nada que opinar de ese partido todavía (ante el conjunto azulgrana). Necesitamos hablar del que nos importa, que es el Betis, y centrarnos en un encuentro que no será igual al de la vez pasada. Será diferente. Va a venir un equipo herido y golpeado por el partido que jugamos en su campo. Tendremos que estar atentos”, avisó.