Liverpool vs. Manchester City: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego por Premier League

Este domingo 8 de febrero, la Premier League presenta el partidazo entre Liverpool y Manchester City. Un duelo en el estadio de Anfield, en que tanto a 'reds' como 'ciudadanos', buscarán tener una buena presentación; los locales no quieren perder de vista a los 'gunners', que el sábado, derrotaron 3-0 al Sunderland.

¿Cómo llega el Liverpool a este duelo frente al City?

Los dirigidos por Arne Slot son sextos en la clasificación general con 39 puntos, tras 24 fechas, por lo que los enteros se hacen vitales para escalar en la tabla pensando en tener uno de los cupos a torneos internacionales en la próxima temporada. El DT neerlandés al servicio de los 'reds' sabe que este juego acapara la atención en el mundo.

Liverpool recibe al Manchester City en duelo de la Premier League. AFP

"Basándome en la experiencia, puedo decir con seguridad que este es un juego que ha llamado la atención de los aficionados al fútbol de todo el mundo durante muchos años. Es un privilegio participar y, al haber jugado contra el City tres veces desde que me mudé al Liverpool, estoy aún mejor posicionado para apreciar el nivel y la exigencia. En pocas palabras, nadie debería dudar de los niveles que hay que alcanzar para ganar un partido como este, especialmente cuando Pep Guardiola está al mando del rival", dijo Slot en la rueda de prensa previa.



El presente del Manchester City

Por el lado de los 'ciudadanos', dirigidos por Pep Guardiola, son segundos en la tabla con 47 puntos, a nueve enteros de los 'gunners' que ocupan la cima del campeonato.

"Tengo una idea sobre la alineación y trato de ver cómo han jugado últimamente, qué tenemos que hacer, ajustar algunas cosas... pero no es solo Anfield; todos los grandes escenarios y los grandes partidos siempre necesitan grandes personalidades. He dicho muchas veces que no se trata de las habilidades de los jugadores en la primera división, en la Premier League o en las grandes ligas. En los clubes 'top', las habilidades están ahí. No hay ni un solo jugador que no sea lo suficientemente bueno para jugar en los grandes clubes. Se trata de cómo te comportas. No es jugar bien o mal, sino cómo eres como jugador", expresó el técnico español en la previa del juego de este domingo.



Manchester City buscará acercarse al liderato de la Premier League AFP

Publicidad

Último antecedente

La última vez que se midieron por la Premier League fue el 9 de noviembre por la undécima jornada. La victoria fue 3-0 para Manchester City con goles de Erling Haaland, Nicolás González y Jeremy Doku.



Liverpool vs. Manchester City: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego por Premier League